  • Необычная птица оказалась гибридом трёх видов — впервые в истории
    Слева направо: золотокрылый и синекрылый пеночковые певуны (самка такого гибрида стала матерью открытой орнитологами птицы); желтошапочный лесной певун (второй родитель уникального гибрида). Фото: Caleb Putnam/Flickr.com
  • Необычная птица оказалась гибридом трёх видов — впервые в истории
    Певун Брюстера — так назвали гибрида золотокрылого (лат. Vermivora chrysoptera) и синекрылого (лат. Vermivora cyanoptera) пеночковых певунов. Представительница такого гибрида спарилась с самцом из другого рода певунов, в результате чего появился уникальный гибрид сразу трех видов. Фото: Andy Reago & Chrissy McClarren/ Flickr.com
Природа

Необычная птица оказалась гибридом трёх видов — впервые в истории

Американские ученые впервые обнаружили птицу, имеющую признаки сразу трех видов.
Анастасия Баринова
12 ноября 2018 в 19:47
Орнитолог Лоуэлл Буркет (Lowell Burket) не только рабочее, но и свободное время посвящает наблюдениям за птицами. Весной 2018 года ученый заметил в Пенсильвании птицу из рода пеночковые певуны (лат. Vermivora), удивившую его и поведением, и внешним видом. Окрасом птица напоминала сразу золотокрылого (лат. Vermivora chrysoptera) и синекрылого (лат. Vermivora cyanoptera) певуна, однако звуки, которые она издавала, повторяли трели желтошапочного лесного певуна (лат. Setophaga pensylvanica).

Орнитолог поделился наблюдением с коллегами, и вместе они снова нашли необычного представителя пернатых, чтобы взять образцы для анализов. Оказалось, что Буркет не ошибся: птица действительно сочетала в себе признаки трех видов, унаследовав это от родителей. Отец, желтошапочный певун, произвел потомство с самкой – гибридом золотокрылого и синекрылого пеночкового певуна (такую помесь назвали певуном Брюстера). Специалисты отмечают, что двойной гибрид в природе встречается, но подобное объединение трех видов зафиксировано впервые. И это повод задуматься о причинах такого скрещивания. 
  • Необычная птица оказалась гибридом трёх видов — впервые в истории
    Фото: Cornell Lab of Ornithology

Если подобные гибриды этих птиц просто не попадались на глаза человека ранее – повода для беспокойства нет, однако ученые полагают, что появление необычной птицы объясняется нехваткой подходящих партнеров для размножения, то есть сокращением птичьих популяций. Это грозит обернуться проблемой и в перспективе: даже двойные гибриды не всегда способны размножаться, а их потомство часто бывает нежизнеспособным. Может ли стать родителем тройной гибрид, неизвестно. В любом случае находка открывает новое направление для исследований орнитологов. Узнайте про гибридов из мира млекопитающих.

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