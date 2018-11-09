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Рождение тысяч осьминогов: видео
Осьминог, обитающий в океанариуме Университета штата Джорджия, дважды удивил ученых.
Анастасия Баринова
9 ноября 2018 в 19:19
преподнес биологам сюрприз, и не один.
Около месяца назад моллюск стал много времени проводить в углу своего аквариума, а неделю назад вода заполнилась тысячами крохотных малышей – со стороны это напоминало обильный снегопад.
В океанариуме поясняют, что о партеногенезе – так называемом «девственном размножении» – речи не идет: Октавиус была поймана лишь 8 августа. На тот момент она уже была беременна. Для самок этого вида животных характерно «отложенное материнство»: они задерживают в себе сперму, начиная откладывать яйца только в благоприятных условиях.
Новорожденных было так много, что они быстро заполнили аквариум, и смотрителям пришлось отлавливать их в ведра. Малыши продолжали вылупляться еще на протяжении нескольких дней. По самым скромным подсчетам, Октавиус стала мамой десятков тысяч особей. Так же происходит и в дикой природе: выживаемость у осьминогов в младенчестве крайне низкая, и здоровые самки откладывают огромное количество яиц. Сотрудники океанариума оставили некоторых малышей в научном учреждении, а других выпустили, дав им шанс на самостоятельное выживание.
Между тем судьба их матери, к сожалению, оказалась предрешена: осьминоги Octopus vulgaris размножаются лишь раз в жизни и спустя примерно 18 месяцев после появления малышей на свет самка осьминога умирает. Посмотрите на осьминога, напоминающего слоненка.
Около месяца назад моллюск стал много времени проводить в углу своего аквариума, а неделю назад вода заполнилась тысячами крохотных малышей – со стороны это напоминало обильный снегопад.
В океанариуме поясняют, что о партеногенезе – так называемом «девственном размножении» – речи не идет: Октавиус была поймана лишь 8 августа. На тот момент она уже была беременна. Для самок этого вида животных характерно «отложенное материнство»: они задерживают в себе сперму, начиная откладывать яйца только в благоприятных условиях.
Новорожденных было так много, что они быстро заполнили аквариум, и смотрителям пришлось отлавливать их в ведра. Малыши продолжали вылупляться еще на протяжении нескольких дней. По самым скромным подсчетам, Октавиус стала мамой десятков тысяч особей. Так же происходит и в дикой природе: выживаемость у осьминогов в младенчестве крайне низкая, и здоровые самки откладывают огромное количество яиц. Сотрудники океанариума оставили некоторых малышей в научном учреждении, а других выпустили, дав им шанс на самостоятельное выживание.
Между тем судьба их матери, к сожалению, оказалась предрешена: осьминоги Octopus vulgaris размножаются лишь раз в жизни и спустя примерно 18 месяцев после появления малышей на свет самка осьминога умирает. Посмотрите на осьминога, напоминающего слоненка.