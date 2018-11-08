Вдохновляющее видео или опасная провокация: как не нужно снимать дикую природу
Автор видео со своей стороны заявил, что его беспилотник проблем животным не доставил, и даже момент приближения дрона к медведям (01:15) таковым не является: по его словам, это было лишь масштабирование камеры. Эксперты не согласны с этим: любительские дроны не всегда оснащены столь высококачественным зум-объективом, и по поведению зверей четко видно, что они слышат низко летящий аппарат. Более того, сам факт того, что медведи поднимаются по склону, говорит о том, что они были потревожены, дезориентированы и предпочли спасаться бегством от неизвестной опасности. Дело в том, что в естественных условиях медведица никогда не поведет своего малыша в столь сложное путешествие: он в любой момент мог сорваться с обрыва и разбиться.
«Для медведицы это был буквально НЛО: она не понимала, что перед ней, никогда не видела подобного в своей жизни. Она не имеет понятия, что эта штука делает, а с ней – маленький детеныш. Естественно, ее ответной реакцией был испуг», – говорит Софи Гилберт, эколог из Университета Айдахо.
Исследования в 2015 году доказали, что появление дрона вызывает у диких животных стресс. В самом показательном случае сердцебиение медведя, который вовсе не проявлял страха перед неизвестным ему аппаратом, участилось с 41 удара в минуту до 162 ударов – в момент, когда дрон замер прямо над головой зверя. И хотя животные могут справляться с такими нагрузками на сердце, этот фактор лишь усугубляет стресс, в котором находятся дикие звери из-за необходимости добывать пищу и соперничать с другими хищниками.
Однако демонизировать квадрокоптеры не стоит, отмечают экологи. Прежде всего, владельцам дронов нужно проявить сознательность в обращении со своими летательными аппаратами. Поскольку дроны получают все более широкое распространение среди фотографов, животные все чаще будут испытывать стресс, если люди не начнут следовать нескольким правилам. Прежде всего, операторы по возможности должны использовать более тихие модели дронов. Также не стоит снижаться слишком сильно, желательно избегать при съемке животных, находящихся под угрозой исчезновения или более уязвимых для коптера – например, тех, у которых уже сформирован страх перед летающими хищниками.
С одной стороны, съемка с дронов помогает людям почувствовать связь с дикой природой и оказаться в тех местах, которые они и не рассчитывали увидеть. Но люди также должны помнить, что у животных есть своя жизнь, потребности и страхи, и мы «не должны в них вмешиваться», напоминает Софи Гилберт. Узнайте, как люди повлияли на воспитательный процесс у медведей.
Автор видео со своей стороны заявил, что его беспилотник проблем животным не доставил, и даже момент приближения дрона к медведям (01:15) таковым не является: по его словам, это было лишь масштабирование камеры. Эксперты не согласны с этим: любительские дроны не всегда оснащены столь высококачественным зум-объективом, и по поведению зверей четко видно, что они слышат низко летящий аппарат. Более того, сам факт того, что медведи поднимаются по склону, говорит о том, что они были потревожены, дезориентированы и предпочли спасаться бегством от неизвестной опасности. Дело в том, что в естественных условиях медведица никогда не поведет своего малыша в столь сложное путешествие: он в любой момент мог сорваться с обрыва и разбиться.
«Для медведицы это был буквально НЛО: она не понимала, что перед ней, никогда не видела подобного в своей жизни. Она не имеет понятия, что эта штука делает, а с ней — маленький детеныш. Естественно, ее ответной реакцией был испуг», — говорит Софи Гилберт, эколог из Университета Айдахо.
Исследования в 2015 году доказали, что появление дрона вызывает у диких животных стресс. В самом показательном случае сердцебиение медведя, который вовсе не проявлял страха перед неизвестным ему аппаратом, участилось с 41 удара в минуту до 162 ударов — в момент, когда дрон замер прямо над головой зверя. И хотя животные могут справляться с такими нагрузками на сердце, этот фактор лишь усугубляет стресс, в котором находятся дикие звери из-за необходимости добывать пищу и соперничать с другими хищниками.
Однако демонизировать квадрокоптеры не стоит, отмечают экологи. Прежде всего, владельцам дронов нужно проявить сознательность в обращении со своими летательными аппаратами. Поскольку дроны получают все более широкое распространение среди фотографов, животные все чаще будут испытывать стресс, если люди не начнут следовать нескольким правилам. Прежде всего, операторы по возможности должны использовать более тихие модели дронов. Также не стоит снижаться слишком сильно, желательно избегать при съемке животных, находящихся под угрозой исчезновения или более уязвимых для коптера — например, тех, у которых уже сформирован страх перед летающими хищниками.
С одной стороны, съемка с дронов помогает людям почувствовать связь с дикой природой и оказаться в тех местах, которые они и не рассчитывали увидеть. Но люди также должны помнить, что у животных есть своя жизнь, потребности и страхи, и мы «не должны в них вмешиваться», напоминает Софи Гилберт. Узнайте, как люди повлияли на воспитательный процесс у медведей.