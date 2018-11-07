  • В очередном индийском штате запретили пластик
    Фото: fabenigeria/Instagram
  • В очередном индийском штате запретили пластик
    Фото: thebogeyman/Instagram
  • В очередном индийском штате запретили пластик
    Фото: eco_alyn/Instagram
Природа

В очередном индийском штате запретили пластик

Индия показывает пример всему миру в борьбе за экологию.
Анастасия Баринова
7 ноября 2018 в 19:26
С 1 ноября в индийском штате Керала запрещено использование большинства пластиковых и полиэтиленовых предметов. Запрет введен в популярных для основных туристических направлений штата местах: таковых Государственный комитет по контролю загрязнения штата насчитал 68. В частности, это популярный у путешественников округ Эрнакулам и города Кочин, Калади, Мараду и многие другие.  

Исключение из запрета на пластик делается для парниковой пленки в сельском хозяйстве, упаковки для медикаментов, молока и некоторых других пищевых продуктов, а также ограниченного списка предметов – таких как ручки или дождевики. Все остальное – сумки, пакеты, соломинки для напитков, одноразовую посуду, бутылки и так далее – использовать нельзя. Ранее подобный запрет был введен в штате Махараштра и ряде других мест по всей Индии. Инициативу поддержали туристические офисы: уменьшение пластикового загрязнения сделает уникальную природу Индии чище и, следовательно, еще привлекательнее. При этом запрет распространяется и на туристов: им запрещается ввозить пластиковые и полиэтиленовые изделия. У тех, кто будет пойман на нарушении, запрещенные предметы изымут и могут выписать штраф (5000-25000 рупий/60-300 евро). Жителей и гостей страны будут активнее информировать о вреде пластика и о необходимости беречь природу. Усилится и контроль за выбросом мусора. Посмотрите, как в Индии из пластика делают автомагистрали.

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