Китовым акулам сделали УЗИ: видео
Морской биолог Симон Пирс из Калифорнии вместе с Руи Мацумото из японского природоохранного фонда Okinawa Churashima решили больше узнать о том, как китовые акулы продолжают свой род. Если установить период, на который у китовых акул приходится беременность, можно ограничить судоходство и рыболовство в этот важный момент жизненного цикла, а также предпринять другие меры по защите этого уязвимого вида.
Ранее ученые уже применяли ультразвуковые аппараты для исследования скатов и других рыб, но для китовых акул эти устройства не подходят. Во-первых, извлечь гиганта из океана и поместить в лабораторную среду не представляется возможным. Во-вторых, если исследовать акул в их среде – водонепроницаемый аппарат должен перемещаться со скоростью рыбы, поскольку она не будет замирать на месте, позволяя себя «просвечивать». И наконец, главная сложность заключается в том, что толщина кожи китовой акулы в некоторых местах может достигать 25 см, и ультразвуковые волны сканеров с этим попросту не справляются.
Биологи модифицировали устройства и отправились в морской парк на Галапагосах, где сами плавали рядом с акулами, сканируя их тела. Из-за толщины кожи удалось получить не все данные, но результатами специалисты довольны: снимки матки рыб оказались достаточно четкими. Ни одна из 21 исследованной особи не была беременна, однако у одной в яичниках сформировались фолликулы. Это означает, что акула либо находится в начале репродуктивного цикла и готова к спариванию, либо спаривание произошло только что, а фолликулы символизируют окончание репродуктивного цикла. И хотя эта информация не дает ответы на все поставленные исследованием вопросы – эти морские биологи первыми в мире смогли увидеть внутренние органы живой китовой акулы, что открывает немало горизонтов для дальнейших исследований.
Биологам также удалось собрать образцы крови для выявления уровня гормонов, однако поскольку ранее никто этого не делал – сравнивать их будет не с чем. В любом случае работа Пирса и Мацумото положила начало масштабному изучению редких загадочных рыб. И еще одно интересное открытие оказалось связано с самой процедурой ультразвука: по всей видимости, китовые акулы слышат его и воспринимают как сигнал. В момент исследований все они начинали реагировать на устройства, тогда как применение ультразвука на других видах рыб не изменяло их поведение. Узнайте об исследованиях ДНК китовых акул.
Ранее ученые уже применяли ультразвуковые аппараты для исследования скатов и других рыб, но для китовых акул эти устройства не подходят. Во-первых, извлечь гиганта из океана и поместить в лабораторную среду не представляется возможным. Во-вторых, если исследовать акул в их среде — водонепроницаемый аппарат должен перемещаться со скоростью рыбы, поскольку она не будет замирать на месте, позволяя себя «просвечивать». И наконец, главная сложность заключается в том, что толщина кожи китовой акулы в некоторых местах может достигать 25 см, и ультразвуковые волны сканеров с этим попросту не справляются.
Биологи модифицировали устройства и отправились в морской парк на Галапагосах, где сами плавали рядом с акулами, сканируя их тела. Из-за толщины кожи удалось получить не все данные, но результатами специалисты довольны: снимки матки рыб оказались достаточно четкими. Ни одна из 21 исследованной особи не была беременна, однако у одной в яичниках сформировались фолликулы. Это означает, что акула либо находится в начале репродуктивного цикла и готова к спариванию, либо спаривание произошло только что, а фолликулы символизируют окончание репродуктивного цикла. И хотя эта информация не дает ответы на все поставленные исследованием вопросы — эти морские биологи первыми в мире смогли увидеть внутренние органы живой китовой акулы, что открывает немало горизонтов для дальнейших исследований.
Биологам также удалось собрать образцы крови для выявления уровня гормонов, однако поскольку ранее никто этого не делал — сравнивать их будет не с чем. В любом случае работа Пирса и Мацумото положила начало масштабному изучению редких загадочных рыб. И еще одно интересное открытие оказалось связано с самой процедурой ультразвука: по всей видимости, китовые акулы слышат его и воспринимают как сигнал. В момент исследований все они начинали реагировать на устройства, тогда как применение ультразвука на других видах рыб не изменяло их поведение. Узнайте об исследованиях ДНК китовых акул.