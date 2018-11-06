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Дверь, которой нет: привычку собаки сняли на видео
Семья из Калифорнии рассказала о собаке, которая боится входить в открытую дверь.
Анастасия Баринова
6 ноября 2018 в 18:29
В одной из американских семей живет пёс по кличке Акела (Akelah). Недавно Twitter (а следом и весь мир) узнал о его необычной повадке: он не входит в дом, пока кто-то из людей не совершит обязательный «ритуал» – сделает вид, что открывает ей изнутри дверь. Собака настолько уверена, что дверь заперта, что даже не обращает внимания на то, что её нос проходит в проём.
Как поясняют хозяева, в прошлом Акела неоднократно натыкался на закрытые стеклянные двери и, по всей видимости, извлёк из этого своеобразный урок. Пользователи интернета, комментируя видео, предложили свою версию: на самом деле пёс – вампир, который не может войти без приглашения. Узнайте, как думает собака.
He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII— jensen kendall (@jensenmares) 4 ноября 2018 г.