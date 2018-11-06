  • Дверь, которой нет: привычку собаки сняли на видео
    Фото: jensen kendall/Twitter
  • Дверь, которой нет: привычку собаки сняли на видео
Природа

Дверь, которой нет: привычку собаки сняли на видео

Семья из Калифорнии рассказала о собаке, которая боится входить в открытую дверь.
Анастасия Баринова
6 ноября 2018 в 18:29
В одной из американских семей живет пёс по кличке Акела (Akelah). Недавно Twitter (а следом и весь мир) узнал о его необычной повадке: он не входит в дом, пока кто-то из людей не совершит обязательный «ритуал» – сделает вид, что открывает ей изнутри дверь. Собака настолько уверена, что дверь заперта, что даже не обращает внимания на то, что её нос проходит в проём. Как поясняют хозяева, в прошлом Акела неоднократно натыкался на закрытые стеклянные двери и, по всей видимости, извлёк из этого своеобразный урок. Пользователи интернета, комментируя видео, предложили свою версию: на самом деле пёс – вампир, который не может войти без приглашения. Узнайте, как думает собака.

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