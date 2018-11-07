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Совместная трапеза леопардов и гиены: видео
Съемочная группа, работавшая в Национальном парке Крюгера, стала свидетелем уникальной сцены, почти не встречающейся в дикой природе.
Анастасия Баринова
7 ноября 2018 в 12:19
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Гиды и операторы, готовящие материал для программы WildEarth safariLIVE, осматривали природный резерват Sabi Sand Game Reserve, входящий в состав Национального парка Крюгера. Они заметили, как самка леопарда убила африканскую антилопу ньялу (лат. Tragelaphus angasii) и приготовилась к трапезе со своим детенышем, но в этот момент события начали разворачиваться совершенно неожиданным образом.
Молодой леопард по кличке Hosana, проходивший неподалеку и почуявший свежую жертву, не смог пройти мимо такой легкой добычи. Он прогнал обессилевшую после охоты самку с ее детёнышем и вознамерился вознаградить себя сытным ужином, как вдруг неподалеку появилась гиена, которая тоже решила воспользоваться возможностью и угоститься убитой антилопой. Завладев тушей, гиена и леопард начали быстро ее поедать (с этого момента и начинается видео). Для каждого из зверей было важно ухватить как можно больше мяса, опередив соперника. Обычно соперники, сейчас хищники трапезничали свежей добычей практически нос к носу: гиена рвала мясо и внутренности из желудка антилопы, а молодой леопард ухватил жертву за заднюю ногу и тянул на себя – сперва осторожно, а затем все смелее. Представители парка уверяют, что в дикой природе такого пищевого компромисса практически не встретишь: чаще всего хищники решительно дерутся за добычу друг с другом. Но в данном случае у молодого леопарда не было достаточно сил и опыта для схватки с гиеной, а та, в свою очередь, решила, что лучше поделиться едой с новичком, чем потратить энергию на битву с ним с риском получить травмы.
Но и на этом неожиданные повороты в этой истории не закончились. К месту событий приблизился взрослый крупный леопард по кличке Tingana – отец молодого Hosana, который мирно поедал тушу антилопы рядом с гиеной. Самец уверенно выскочил на поляну к дереву, под которым происходила трапеза, одним своим появлением распугав других хищников. Звери разбежались, и антилопа была украдена уже во второй раз: Tingana схватил то, что осталось от туши, и с неожиданной легкостью быстро затащил ее на дерево. Чтобы закрепить свое превосходство, он пометил добычу. Вернувшиеся к месту прежней трапезы остальные животные, включая самку леопарда, принялись бродить по территории, довольствуясь упавшими кусками мяса, – победил сильнейший. Посмотрите, как львица усыновила леопарда.
Молодой леопард по кличке Hosana, проходивший неподалеку и почуявший свежую жертву, не смог пройти мимо такой легкой добычи. Он прогнал обессилевшую после охоты самку с ее детёнышем и вознамерился вознаградить себя сытным ужином, как вдруг неподалеку появилась гиена, которая тоже решила воспользоваться возможностью и угоститься убитой антилопой. Завладев тушей, гиена и леопард начали быстро ее поедать (с этого момента и начинается видео). Для каждого из зверей было важно ухватить как можно больше мяса, опередив соперника. Обычно соперники, сейчас хищники трапезничали свежей добычей практически нос к носу: гиена рвала мясо и внутренности из желудка антилопы, а молодой леопард ухватил жертву за заднюю ногу и тянул на себя – сперва осторожно, а затем все смелее. Представители парка уверяют, что в дикой природе такого пищевого компромисса практически не встретишь: чаще всего хищники решительно дерутся за добычу друг с другом. Но в данном случае у молодого леопарда не было достаточно сил и опыта для схватки с гиеной, а та, в свою очередь, решила, что лучше поделиться едой с новичком, чем потратить энергию на битву с ним с риском получить травмы.
Но и на этом неожиданные повороты в этой истории не закончились. К месту событий приблизился взрослый крупный леопард по кличке Tingana – отец молодого Hosana, который мирно поедал тушу антилопы рядом с гиеной. Самец уверенно выскочил на поляну к дереву, под которым происходила трапеза, одним своим появлением распугав других хищников. Звери разбежались, и антилопа была украдена уже во второй раз: Tingana схватил то, что осталось от туши, и с неожиданной легкостью быстро затащил ее на дерево. Чтобы закрепить свое превосходство, он пометил добычу. Вернувшиеся к месту прежней трапезы остальные животные, включая самку леопарда, принялись бродить по территории, довольствуясь упавшими кусками мяса, – победил сильнейший. Посмотрите, как львица усыновила леопарда.