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Длинноногий папочка: очень странное паукообразное
В тропических лесах Эквадора биолог заметил членистоногое с головой, напоминающей странного черного зайца. Или даже волка.
Анастасия Баринова
6 ноября 2018 в 16:38
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Паукообразное животное с крайне необычной формой головы относится к отряду сенокосцы (лат. Opiliones) – в английском языке их также называют daddy longlegs: «длинноногий папочка», а в русском – «косиножки». Отряд насчитывает более 6300 видов, населяющих практически всю планету. Они появились как минимум 400 миллионов лет и жили еще до динозавров. Стоит заметить, что сенокосцы не являются пауками, хотя и сильно их напоминают.
Особь, замеченная в Эквадоре натуралистом Эндреасом Кеем (Andreas Kay), за свою внешность получила имя кролик-сенокосец (лат. Metagryne bicolumnata). Как и другие представители отряда, членистоногое совершенно безвредно для человека. Тело этого паукообразного напоминает грозную морду волка с ярко-желтыми точками глаз и большими ушами (или же голову кролика, как следует из его названия). На самом деле глаза животного находятся гораздо ниже; это можно заметить, если вглядеться в него внимательнее.
Вид был открыт в 1959 году немецким специалистом Карлом Фридрихом Роуэром, и хотя странный сенокосец известен науке уже более полувека – он остается практически неисследованным. У ученых также нет объяснения, зачем членистоногому нужна такая странная «голова» – по предположению Эндреаса Кея, с помощью такой формы тела он отпугивает хищников, потому что выглядит больше, чем есть на самом деле. Посмотрите на еще одно странное паукообразное.
Особь, замеченная в Эквадоре натуралистом Эндреасом Кеем (Andreas Kay), за свою внешность получила имя кролик-сенокосец (лат. Metagryne bicolumnata). Как и другие представители отряда, членистоногое совершенно безвредно для человека. Тело этого паукообразного напоминает грозную морду волка с ярко-желтыми точками глаз и большими ушами (или же голову кролика, как следует из его названия). На самом деле глаза животного находятся гораздо ниже; это можно заметить, если вглядеться в него внимательнее.
Вид был открыт в 1959 году немецким специалистом Карлом Фридрихом Роуэром, и хотя странный сенокосец известен науке уже более полувека – он остается практически неисследованным. У ученых также нет объяснения, зачем членистоногому нужна такая странная «голова» – по предположению Эндреаса Кея, с помощью такой формы тела он отпугивает хищников, потому что выглядит больше, чем есть на самом деле. Посмотрите на еще одно странное паукообразное.