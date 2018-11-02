311
0
Рыбак с ножом в зубах спасает кита: видео
У берегов штата Калифорния кит запутался в веревке, и береговая охрана ничего не смогла с этим сделать. Спасли животное рыбаки.
Анастасия Баринова
2 ноября 2018 в 18:35
5
Частное рыболовецкое судно уже возвращалось домой, когда неподалеку рыбаки заметили горбатого кита. Приблизившись, люди разглядели, что морское млекопитающее запуталось в веревке, привязанной к бакену. На место происшествия была вызвана береговая охрана, при этом рыбаки самостоятельно принялись помогать горбачу. Они смогли отцепить его от бакена, но другой конец веревки, врезавшийся в хвост кита, оказался прикреплен ко дну. Оказавшись «на привязи», кит не мог уплыть и кружил на одном месте.
Спустя два часа выяснилось, что береговая охрана на помощь не придет: ее представители связались с судном и посоветовали «оставить все как есть». Но люди не смогли бросить попавшего в беду морского обитателя и решили предпринять отчаянную попытку освобождения. Рыбак по имени Сэм, взяв нож в зубы, попытался запрыгнуть на спину кита. Одновременно один из его коллег включил громкую связь и обратился к киту: «С берега поддержки ждать не приходится, и мы – твоя единственная надежда, поэтому не двигайся и дай себе помочь».
Впоследствии в интервью рыбак уверяет, что как бы безумно это ни звучало, кит все понял, и его движения стали спокойнее. Однако он продолжал периодически опускаться под воду и взмахивал хвостом, поэтому вскарабкаться на спину животного Сэму удалось лишь с третьей попытки (видеозапись начинается с этого момента). Рыбак срезал веревку и освободил животное. В общей сложности спасательная операция продолжалась три часа. Узнайте о горбатых китах больше.
Спустя два часа выяснилось, что береговая охрана на помощь не придет: ее представители связались с судном и посоветовали «оставить все как есть». Но люди не смогли бросить попавшего в беду морского обитателя и решили предпринять отчаянную попытку освобождения. Рыбак по имени Сэм, взяв нож в зубы, попытался запрыгнуть на спину кита. Одновременно один из его коллег включил громкую связь и обратился к киту: «С берега поддержки ждать не приходится, и мы – твоя единственная надежда, поэтому не двигайся и дай себе помочь».
Впоследствии в интервью рыбак уверяет, что как бы безумно это ни звучало, кит все понял, и его движения стали спокойнее. Однако он продолжал периодически опускаться под воду и взмахивал хвостом, поэтому вскарабкаться на спину животного Сэму удалось лишь с третьей попытки (видеозапись начинается с этого момента). Рыбак срезал веревку и освободил животное. В общей сложности спасательная операция продолжалась три часа. Узнайте о горбатых китах больше.