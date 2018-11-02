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Найдите барса в засаде: фотозагадка
Ирбисы — непревзойденные мастера камуфляжа. На этом снимке спрятался пятнистый зверь, сидящий в засаде: сможете ли вы его разглядеть?
Анастасия Баринова
2 ноября 2018 в 11:33
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Снежные барсы охотятся в одиночку, подползая к жертве из укрытий или карауля её у водопоев и троп. Когда до потенциальной добычи остаётся несколько десятков метров, ирбис выскакивает из укрытия и прыжками по 6-7 метров быстро настигает её.
В 2015 году австралийский фотограф Ингер Вандайк (Inger Vandyke) провела в гималайской области Ладакх 17 дней, став первой в мире женщиной, сумевшей сделать редкие кадры снежного барса в естественной среде обитания. Ей удалось показать, как хищник, охотящийся на голубых баранов, виртуозно маскируется: заметить его практически невозможно. Попробуйте сами!
Листайте галерею с фотографиями, если у вас так и не получилось обнаружить зверя на снимке – там вас ждет отгадка. Посмотрите на других мастеров камуфляжа.