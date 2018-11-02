Природа

Найдите барса в засаде: фотозагадка

Ирбисы — непревзойденные мастера камуфляжа. На этом снимке спрятался пятнистый зверь, сидящий в засаде: сможете ли вы его разглядеть?
Анастасия Баринова
2 ноября 2018 в 11:33
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  • Найдите барса в засаде: фотозагадка
    Фото: Irbis1983/Wikipedia
Снежные барсы, или ирбисы, питаются в основном копытными, съедая за один раз до 3 кг мяса. На всей территории своего ареала ирбис находится на вершине пищевой пирамиды и почти не испытывает конкуренции со стороны других хищников. В добавление к мясному рациону снежные барсы летом могут съедать некоторые части растений, а в случае нехватки кормовой базы не брезгуют ни сусликами, ни домашним скотом.

Снежные барсы охотятся в одиночку, подползая к жертве из укрытий или карауля её у водопоев и троп. Когда до потенциальной добычи остаётся несколько десятков метров, ирбис выскакивает из укрытия и прыжками по 6-7 метров быстро настигает её.

В 2015 году австралийский фотограф Ингер Вандайк (Inger Vandyke) провела в гималайской области Ладакх 17 дней, став первой в мире женщиной, сумевшей сделать редкие кадры снежного барса в естественной среде обитания. Ей удалось показать, как хищник, охотящийся на голубых баранов, виртуозно маскируется: заметить его практически невозможно. Попробуйте сами! 

  • Где спрятался барс? Ответ на следующем фото!
    Фото: Inger Vandyke/Facebook
  • Фото: Inger Vandyke/Facebook

Листайте галерею с фотографиями, если у вас так и не получилось обнаружить зверя на снимке – там вас ждет отгадка. Посмотрите на других мастеров камуфляжа

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