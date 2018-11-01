2540
0
Животные из «худшего зоопарка Европы» спасены
Подопечные албанского «Сафари парка» содержались в ужасающих условиях. Теперь его работа прекращена усилиями организации Four Paws («Четыре лапы») и местных властей.
Анастасия Баринова
1 ноября 2018 в 15:37
28 октября активисты Four Paws при участии полиции и представителей властей – всего около 20 человек – взломали ворота частного зоопарка Safari Park Zoo в деревне Мбростар (пригород албанского Фиери, в полутора часах езды от столицы – Тираны).
Шанс на новую жизнь получили три льва, медведь с тремя лапами, лиса, водяной козёл, благородный олень и три лани. В списке узников числилась и черепаха, но спасательной группе не удалось найти её. Ещё одна бывшая пленница, зебра, умерла вскоре после освобождения.
Даже неспециалисту очевидно, что подопечные Safari Park Zoo страдали от недоедания и болели. Им будет оказана помощь ветеринаров в столичном зоопарке, а затем им подберут новое место жительства.
Команда Four Paws рассчитывает, что в одном из реабилитационных центров Германии позаботятся о трёхногом медведе, а львов возьмёт центр крупных кошек в Нидерландах.
Зоозащитники боролись с владельцем зоопарка с 2015 года, но желание спасти животных наталкивалось на бюрократические преграды. Ситуацию удалось переломить только после придания ей огласки.
После того, как в середине октября были опубликованы шокирующие фотографии и видеозаписи с больными и голодными зверями, живущими в крохотных грязных клетках – к проблеме подключились представители министерства туризма и окружающей среды Албании, а также правоохранительные органы.
Между тем владелец зоопарка не признает свою вину и настаивает на том, что организация имеет все необходимые разрешения и документы. По словам его адвоката, «власти незаконно завладели животными без постановления суда».
Узнайте о другом чудовищном зоопарке.
Шанс на новую жизнь получили три льва, медведь с тремя лапами, лиса, водяной козёл, благородный олень и три лани. В списке узников числилась и черепаха, но спасательной группе не удалось найти её. Ещё одна бывшая пленница, зебра, умерла вскоре после освобождения.
Даже неспециалисту очевидно, что подопечные Safari Park Zoo страдали от недоедания и болели. Им будет оказана помощь ветеринаров в столичном зоопарке, а затем им подберут новое место жительства.
Команда Four Paws рассчитывает, что в одном из реабилитационных центров Германии позаботятся о трёхногом медведе, а львов возьмёт центр крупных кошек в Нидерландах.
Зоозащитники боролись с владельцем зоопарка с 2015 года, но желание спасти животных наталкивалось на бюрократические преграды. Ситуацию удалось переломить только после придания ей огласки.
После того, как в середине октября были опубликованы шокирующие фотографии и видеозаписи с больными и голодными зверями, живущими в крохотных грязных клетках – к проблеме подключились представители министерства туризма и окружающей среды Албании, а также правоохранительные органы.
Между тем владелец зоопарка не признает свою вину и настаивает на том, что организация имеет все необходимые разрешения и документы. По словам его адвоката, «власти незаконно завладели животными без постановления суда».
Узнайте о другом чудовищном зоопарке.
После того, как в середине октября были опубликованы шокирующие фотографии и видеозаписи с больными и голодными зверями, живущими в крохотных грязных клетках — к проблеме подключились представители министерства туризма и окружающей среды Албании, а также правоохранительные органы.
Между тем владелец зоопарка не признает свою вину и настаивает на том, что организация имеет все необходимые разрешения и документы. По словам его адвоката, «власти незаконно завладели животными без постановления суда».
Узнайте о другом чудовищном зоопарке.