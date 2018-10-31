  • Боевые искусства помогли тараканам спастись от зомбирующих ос
    Фото: K.C. Catania/Brain, Behavior & Evolution 2018
  • Боевые искусства помогли тараканам спастись от зомбирующих ос
    Фото: K.C. Catania/Brain, Behavior & Evolution 2018
  • Боевые искусства помогли тараканам спастись от зомбирующих ос
    Фото: K.C. Catania/Brain, Behavior & Evolution 2018
Природа

Боевые искусства помогли тараканам спастись от зомбирующих ос

Американские тараканы страдают от страшных паразитов — ос, откладывающих внутри них яйца. Но таракан, вовремя заметивший врага, умеет от него отбиваться — этим и спасается.
Анастасия Баринова
31 октября 2018 в 20:05
В тропических регионах живет изумрудная тараканья оса (лат. Ampulex compressa). Как и все представители семейства роющих ос, она существует за счет тараканов, применяя беспроигрышную тактику. Найдя подходящую жертву, оса подкрадывается к ней сзади, запрыгивает на спину и жалит два раза. Первым укусом она уменьшает возможность сопротивления – яд вызывает паралич ног. Это позволяет осе нанести второй укус, уже точечный – прямо в мозг таракана.

Яд изумрудной осы содержит блокатор нейромедиатора октопамина, что приводит к нарушению цепочки химических сигналов в мозге. В результате таракан сохраняет подвижность, но не может контролировать свои действия, поэтому остается на одном месте. Пользуясь этим, оса тянет свою добычу за усики, как за поводья, направляя к норке. Там насекомое откладывает яйца прямо на брюшке таракана, а затем покидает убежище, закупоривая вход грязью. Вылупившиеся из яиц личинки поедают свою растерянную и беспомощную жертву заживо.


Изучая поведение американских тараканов (лат. Periplaneta americana), на которых паразитируют изумрудные осы, биологи из университета Вандербильта обнаружили, что далеко не каждое членистоногое готово превратиться в зомби и скормить себя личинкам.
  • Боевые искусства помогли тараканам спастись от зомбирующих ос
    Фото: K.C. Catania/Brain, Behavior & Evolution 2018

Тактику тараканов удалось установить в ходе эксперимента. Поместив в небольшие клетки по одной особи, ученые запускали туда ос, фиксируя происходящее на видеокамеру. Всего было снято 55 видеороликов. В 28 случаях тараканы не оказали сопротивления, однако четверо попытались спастись бегством. Отбивались от ос чуть меньше половины участников опыта: 27 тараканов, притом успешной борьба оказалась для 17 из них (63%). Потенциальная жертва добивалась победы следующим образом: выпрямив ноги, таракан становился в своеобразную защитную стойку, из которой лягал врага одной из задних ног. Иногда удар был таким сильным и метким, что отшвыривал осу в сторону. 


Ученые отмечают, что лапы американского таракана не приспособлены для нанесения прямых ударов, потому им приходится размахивать ими, как бейсбольной битой. Менее эффективной оказалась «поздняя защита» – если оса все же успевала забраться на тараканов, те кусали ее и кололи шипами на ногах, но в это время они были более уязвимы к укусу своего врага. Узнайте, какие паразиты живут в еде человека.

Тоже интересно

Крабы-зомби

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Тоже интересно
Крошечные пассажиры китов
Крошечные пассажиры китов
Спецпроект
Куда поехать осенью: Завидово
Куда поехать осенью: Завидово