Боевые искусства помогли тараканам спастись от зомбирующих ос
Яд изумрудной осы содержит блокатор нейромедиатора октопамина, что приводит к нарушению цепочки химических сигналов в мозге. В результате таракан сохраняет подвижность, но не может контролировать свои действия, поэтому остается на одном месте. Пользуясь этим, оса тянет свою добычу за усики, как за поводья, направляя к норке. Там насекомое откладывает яйца прямо на брюшке таракана, а затем покидает убежище, закупоривая вход грязью. Вылупившиеся из яиц личинки поедают свою растерянную и беспомощную жертву заживо.
Изучая поведение американских тараканов (лат. Periplaneta americana), на которых паразитируют изумрудные осы, биологи из университета Вандербильта обнаружили, что далеко не каждое членистоногое готово превратиться в зомби и скормить себя личинкам.
Тактику тараканов удалось установить в ходе эксперимента. Поместив в небольшие клетки по одной особи, ученые запускали туда ос, фиксируя происходящее на видеокамеру. Всего было снято 55 видеороликов. В 28 случаях тараканы не оказали сопротивления, однако четверо попытались спастись бегством. Отбивались от ос чуть меньше половины участников опыта: 27 тараканов, притом успешной борьба оказалась для 17 из них (63%). Потенциальная жертва добивалась победы следующим образом: выпрямив ноги, таракан становился в своеобразную защитную стойку, из которой лягал врага одной из задних ног. Иногда удар был таким сильным и метким, что отшвыривал осу в сторону.
Ученые отмечают, что лапы американского таракана не приспособлены для нанесения прямых ударов, потому им приходится размахивать ими, как бейсбольной битой. Менее эффективной оказалась «поздняя защита» – если оса все же успевала забраться на тараканов, те кусали ее и кололи шипами на ногах, но в это время они были более уязвимы к укусу своего врага. Узнайте, какие паразиты живут в еде человека.
Тактику тараканов удалось установить в ходе эксперимента. Поместив в небольшие клетки по одной особи, ученые запускали туда ос, фиксируя происходящее на видеокамеру. Всего было снято 55 видеороликов. В 28 случаях тараканы не оказали сопротивления, однако четверо попытались спастись бегством. Отбивались от ос чуть меньше половины участников опыта: 27 тараканов, притом успешной борьба оказалась для 17 из них (63%). Потенциальная жертва добивалась победы следующим образом: выпрямив ноги, таракан становился в своеобразную защитную стойку, из которой лягал врага одной из задних ног. Иногда удар был таким сильным и метким, что отшвыривал осу в сторону.
Ученые отмечают, что лапы американского таракана не приспособлены для нанесения прямых ударов, потому им приходится размахивать ими, как бейсбольной битой. Менее эффективной оказалась «поздняя защита» — если оса все же успевала забраться на тараканов, те кусали ее и кололи шипами на ногах, но в это время они были более уязвимы к укусу своего врага. Узнайте, какие паразиты живут в еде человека.