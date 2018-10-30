Численность диких животных сократилась почти на 60% и другие выводы из доклада WWF
Состояние окружающей среды в докладе оценивалось по данным таких показателей, как Индекс живой планеты (Living planet index), предоставленный Лондонским зоологическим обществом, Индекс мест обитания видов (Species Habitat Index), Индекс Красной книги МСОП (Red List Index), Индекс сохранности биоразнообразия (Biodiversity Intactness Index), а также планетарных границ и экологического следа.
Основной причиной исчезновения животных с лица Земли является хозяйственная деятельность: вторгаясь в дикую природу, люди уничтожают естественную среду обитания представителей фауны. Наиболее плачевная ситуация сложилась в Южной и Центральной Америке: здесь каждые два месяца исчезает часть тропической саванны размером с Лондон, и в результате популяции позвоночных сократились на 89%. В общей сложности три четверти суши в настоящее время так или иначе были затронуты человеком. Узнайте, как вырубка лесов отражается на гепардах.
Не менее 300 видов зверей – а это 7% от всех наземных млекопитающих – исчезли или исчезнут в ближайшее время в результате охоты и использования в пищу. Это, например, мандрилы, яки или летучие мыши: в деревнях Африки, Южной Америки и Азии они являются распространенной едой. В реках и озерах стало на 83% меньше рыбы: помимо ухудшения экологии, свою роль играет использование водоемов для сельского хозяйства.
Не лучше ситуация и в океанах: отравленная химией вода приводит к сокращению численности косаток и других морских обитателей. На этом фоне численность рыбы растет, но это не естественный процесс, поскольку ее большая часть уже специально выращивается в пищевых целях. Специалисты сходятся во мнении, что всего за историю цивилизации были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений.
Это позволяет говорить о начале шестой волны массового вымирания, при этом впервые виновником стал конкретный вид – человек. И даже если бы его агрессивное вторжение в дикую природу каким-то чудом прекратилось – потребуется 5-7 млн лет, чтобы численность животных и видовое разнообразие восстановились. Исполнительный директор WWF Таня Стил (Tanya Steele) говорит: «Мы – первое поколение, признавшее, что мы уничтожаем нашу планету, и последнее, которое может что-то с этим сделать».
Особенно важно осознать нависшую над нами угрозу до 2020 года: именно тогда состоится 14-я конференция участников Конвенции о биологическом разнообразии, где 196 странам-участницам Конвенции предстоит разработать новое эффективное соглашение по охране природы.
Посмотрите, что произойдет с Землей, если с ее лица исчезнут все люди.
Не менее 300 видов зверей — а это 7% от всех наземных млекопитающих — исчезли или исчезнут в ближайшее время в результате охоты и использования в пищу. Это, например, мандрилы, яки или летучие мыши: в деревнях Африки, Южной Америки и Азии они являются распространенной едой. В реках и озерах стало на 83% меньше рыбы: помимо ухудшения экологии, свою роль играет использование водоемов для сельского хозяйства.
Не лучше ситуация и в океанах: отравленная химией вода приводит к сокращению численности косаток и других морских обитателей. На этом фоне численность рыбы растет, но это не естественный процесс, поскольку ее большая часть уже специально выращивается в пищевых целях. Специалисты сходятся во мнении, что всего за историю цивилизации были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений.
Это позволяет говорить о начале шестой волны массового вымирания, при этом впервые виновником стал конкретный вид — человек. И даже если бы его агрессивное вторжение в дикую природу каким-то чудом прекратилось — потребуется 5−7 млн лет, чтобы численность животных и видовое разнообразие восстановились. Исполнительный директор WWF Таня Стил (Tanya Steele) говорит: «Мы — первое поколение, признавшее, что мы уничтожаем нашу планету, и последнее, которое может что-то с этим сделать».
Особенно важно осознать нависшую над нами угрозу до 2020 года: именно тогда состоится 14-я конференция участников Конвенции о биологическом разнообразии, где 196 странам-участницам Конвенции предстоит разработать новое эффективное соглашение по охране природы.
Посмотрите, что произойдет с Землей, если с ее лица исчезнут все люди.