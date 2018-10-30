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Рыба ловит птицу: удивительное видео Blue Planet II
Удивительно, но некоторые рыбы охотятся на птиц! Правда, увидеть (и тем более — снять) это удаётся редко.
Анастасия Баринова
30 октября 2018 в 21:00
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Многие птицы едят рыб, но порой и рыбы (например, акулы) охотятся на представителей орнитофауны. Живущий на Сейшелах гигантский каранкс (лат. Caranx ignobilis) очень эффектно ловит птиц, выпрыгивая из воды; за этим занятием его подкараулили операторы BBC Natural History.
Гигантский (желтопёрый) каранкс – крупнейший представитель семейства ставридовых и главный хищник в экосистеме коралловых рифов. Крупнейшие из них могут достигать больше полутора метров (170 см) и весить под 80 кило. Гигант питается рыбами, моллюсками и ракообразными, а в желудках некоторых крупных особей были найдены останки черепах и дельфинов.
Теперь, располагая такими редкими кадрами, в рацион хищника ученые смогли с полным правом включить и рыб. Также стало больше известно о тактике охоты: в данном случае каранксы сформировали группу, что увеличивает шансы на победу. Комментируя видео, знаменитый британский телеведущий и естествоиспытатель сэр Дэвид Аттенборо говорит: «Поразительно, как мозг этой рыбы способен вычислить скорость, высоту полета и траекторию птицы».
Посмотрите, как на птиц охотится другая морская рыба – тигровая.
Гигантский (желтопёрый) каранкс – крупнейший представитель семейства ставридовых и главный хищник в экосистеме коралловых рифов. Крупнейшие из них могут достигать больше полутора метров (170 см) и весить под 80 кило. Гигант питается рыбами, моллюсками и ракообразными, а в желудках некоторых крупных особей были найдены останки черепах и дельфинов.
Теперь, располагая такими редкими кадрами, в рацион хищника ученые смогли с полным правом включить и рыб. Также стало больше известно о тактике охоты: в данном случае каранксы сформировали группу, что увеличивает шансы на победу. Комментируя видео, знаменитый британский телеведущий и естествоиспытатель сэр Дэвид Аттенборо говорит: «Поразительно, как мозг этой рыбы способен вычислить скорость, высоту полета и траекторию птицы».
Посмотрите, как на птиц охотится другая морская рыба – тигровая.