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Рог носорога и изготовленные из него снадобья. Фото: International Fund for Animal Welfare Animal Rescue / Flickr.com
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Мнимое «лекарственное средство» с рогом носорога в составе. Конфисковано Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Фото из отчета Счетной палаты США 2017 года. Фото: U.S. Government Accountability Office / Flickr.com
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Рога носорога, украденные из Зоопарка Колчестера. Контрабанда перехвачена Службой пограничного контроля Великобритании. 2010 год.
Китай разрешил применять рога носорогов и кости тигров в качестве лекарств
Закон 1993 года запрещал импорт, экспорт, продажу, перевозку, хранение и пересылку этих ингредиентов и сделанных из них снадобий, а Всемирная федерация обществ китайской медицины исключила их из списка рекомендованных.
Новый документ допускает терапию на основе этих ингредиентов с несколькими условиями: звери должны быть выращены на специальных фермах (не в зоопарках). В специальных питомниках Поднебесной содержится примерно 6500 тигров (в дикой природе – 3900 особей). Сообщалось и о попытках разведения носорогов в Китае (число диких особей всех видов – около 30 000). В тексте постановления оговаривается, что части животных, полученные другими путями (например, охотой), будут незаконными. Согласно новым правилам, происхождение сырья будет контролироваться, а использовать его будут только в «авторизованных клиниках».
Однако сам факт того, что правительство признало ценность этих ингредиентов для медицины, вызывает возмущение защитников природы. В рогах носорогов содержатся кератины, и народные поверья приписывают этой группе белков целительные свойства: считается, что в порошкообразном виде рога лечат практически все болезни – от подагры до рака. Кости тигра, растёртые в пасту, будто бы полезны при ревматизме. Между тем не существует ни одного авторитетного исследования, доказывающего пользу этих ингредиентов.
Экологи также напоминают, что пока их продажа была незаконной, оборот осуществлялся почти исключительно на чёрном рынке, и это позволяло если не победить, то сдерживать масштабы браконьерства. Признав возможность убийства редких зверей в медицинских целях, китайское правительство дало браконьерам «зеленый свет»: зоозащитники не верят в то, что в каждом случае происхождение сырья будет тщательно проверяться: только ДНК-тест может точно определить, выращено ли животное на китайской ферме или было убито в природе.
Зоозащитные организации (в частности, WWF) опасаются, что случаи убийства редких зверей только возрастут. Узнайте о плачевном положении современных носорогов.
Однако сам факт того, что правительство признало ценность этих ингредиентов для медицины, вызывает возмущение защитников природы. В рогах носорогов содержатся кератины, и народные поверья приписывают этой группе белков целительные свойства: считается, что в порошкообразном виде рога лечат практически все болезни — от подагры до рака. Кости тигра, растёртые в пасту, будто бы полезны при ревматизме. Между тем не существует ни одного авторитетного исследования, доказывающего пользу этих ингредиентов.
Экологи также напоминают, что пока их продажа была незаконной, оборот осуществлялся почти исключительно на чёрном рынке, и это позволяло если не победить, то сдерживать масштабы браконьерства. Признав возможность убийства редких зверей в медицинских целях, китайское правительство дало браконьерам «зеленый свет»: зоозащитники не верят в то, что в каждом случае происхождение сырья будет тщательно проверяться: только ДНК-тест может точно определить, выращено ли животное на китайской ферме или было убито в природе.
Зоозащитные организации (в частности, WWF) опасаются, что случаи убийства редких зверей только возрастут. Узнайте о плачевном положении современных носорогов.