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Глубоководный гримпотевтис попал на видео
Экспедиция Nautilus, работающая у побережья Калифорнии, встретила редкого глубоководного осьминога, передвижение которого напоминает парящего в воздухе слонёнка Дамбо.
Анастасия Баринова
29 октября 2018 в 17:16
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В 2018 году научно-экологическая организация The Ocean Exploration Trust отправила судно Nautilus уже в четвертую экспедицию. С 21 по 31 октября ученые исследуют акваторию Национального морского заповедника Монтерей-Бей (Monterey Bay National Marine Sanctuary) в Калифорнии. В первые же дни телеуправляемый подводный аппарат запечатлел осьминога, которого за характерные «уши» называют Дамбо – в честь слоненка из диснеевского мультфильма. Плавники на мантии этого моллюска расположены таким образом, что когда он передвигается, это и впрямь напоминает взмахи огромными ушами. Исследователи смогли запечатлеть прогулку причудливого глубоководного обитателя на видео.
Официальное название моллюска – гримпотевтис (лат. Grimpoteuthis). Этот вид осьминогов встречается по всему Мировому океану, но остается почти неизученным, поскольку он скрывается на труднодоступных глубинах в 3-7 км. В среднем гримпотевтисы вырастают до 20-30 сантиметров; исключением из правил является 1,8-метровый рекордсмен, замеченный биологами NOAA в 2009 году. Хотя осьминог, попавший на видео, тоже превосходит своих собратьев по размерам: в длину он достигал около 60 сантиметров.
Гримпотевтис находился на глубине в 3,2 километра. Эту область акватории можно назвать глубоководным оазисом: здесь представлено большое разнообразие губок и кораллов, что привлекает немало морских обитателей. Уже спустя пару дней после встречи с подводным «Дамбо» ученые заметили многочисленное скопление других осьминогов – Muusoctopus robustus: более тысячи моллюсков высиживали свои яйца.
Посмотрите, как «Дамбо» появляется на свет.
Официальное название моллюска – гримпотевтис (лат. Grimpoteuthis). Этот вид осьминогов встречается по всему Мировому океану, но остается почти неизученным, поскольку он скрывается на труднодоступных глубинах в 3-7 км. В среднем гримпотевтисы вырастают до 20-30 сантиметров; исключением из правил является 1,8-метровый рекордсмен, замеченный биологами NOAA в 2009 году. Хотя осьминог, попавший на видео, тоже превосходит своих собратьев по размерам: в длину он достигал около 60 сантиметров.
Гримпотевтис находился на глубине в 3,2 километра. Эту область акватории можно назвать глубоководным оазисом: здесь представлено большое разнообразие губок и кораллов, что привлекает немало морских обитателей. Уже спустя пару дней после встречи с подводным «Дамбо» ученые заметили многочисленное скопление других осьминогов – Muusoctopus robustus: более тысячи моллюсков высиживали свои яйца.
Посмотрите, как «Дамбо» появляется на свет.