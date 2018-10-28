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Chrysaora fuscescens, до 20 сантиметров в диаметреХризаоры (тихоокеанская морская крапива) ночью опускаются на глубину для отдыха, а утром снова поднимаются на поверхность, чтобы полакомиться планктоном. Это так называемые настоящие медузы (сцифомедузы) — они принадлежат к классу, представителей которого мы чаще всего встречаем на пляже.
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Aurelia. Самая крупная особь на фотографии достигает 17 сантиметров в диаметреАурелия (лунная медуза), встречающаяся по всему миру, названа так из-за полупрозрачного колокола неземного вида. Бахрома похожих на волосы ресничек захватывает пищу — в основном планктон — и доставляет ее ко рту. Эти медузы меняют цвет в зависимости от того, чем питаются.
Медузы: странные, скользкие, безмозглые, безупречные
Аурелии, встречающиеся в мелководных заливах по всему миру, похожи на небольших не слишком дружелюбных призраков. Их полупрозрачные купола, окаймленные бледными щупальцами, пульсируют в водной толще, и кажется, будто сама вода оживает.
В Национальном аквариуме в Балтиморе посетителям предлагают потрогать безвредных аурелий. Люди закатывают рукава и с опаской погружают руки в аквариум.
«Они такие мягкие!» – слышу я вопль какого-то мальчишки. «Классные!» – восклицает девочка рядом со мной.
«А меня они очаровывают, – делится ощущениями Дженни Дженссен, смотрительница аквариума. – У них нет мозга, но при этом им удается выживать и даже процветать».
Странные, мягкотелые, классные, безмозглые, завораживающие... У этих животных отсутствует не только мозг – нет ни крови, ни скелета, есть лишь рудиментарные органы чувств. А еще их нельзя отнести к какой-то одной группе.
Многие из живых существ, которых называют медузами, состоят в не более тесном родстве друг с другом, чем, например, слепни с лошадьми. Они не только находятся на совершенно различных ветвях филогенетического древа животных, но и обитают в разной среде: одни виды предпочитают поверхность океана, другие живут в глубине, а третьи облюбовали пресные воды. Их объединяет лишь общая и весьма успешная стратегия «плавучей жизни» – желеобразное строение тела.
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Mastigias papua. Самые крупные особи на фотографии достигают 8 сантиметров в диаметреПятнистые медузы всплывают на поверхность заливов и лагун южной части Тихого океана днем, чтобы живущие у них внутри мелкие специфические водоросли могли получить порцию солнечного света. Однако медузы существуют не только за счет симбионтов. Их щупальца усеяны стрекательными клетками и крошечными ротиками, чтобы заглатывать зоопланктон.
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Rhopilema, 5 сантиметров в диаметреЕжегодно по всему миру для употребления в пищу вылавливают более 750 тысяч тонн медуз. Медузы вроде показанной на фотографии представительницы рода ропилема составляют около трети общего улова. Ее крепкие щупальца усеяны нематоцитами — стрекательными клетками, выстреливающими зазубренными спиральными трубочками с ядом прямиком в жертву — например, в рыбаков. Впрочем, в сушеном или жареном виде медузы опасности не представляют.
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Aurelia coerulea. Похожий на снежинку клон в диаметре около 3 миллиметровНастоящие медузы (сцифомедузы) в молодости довольно скучны: это прилипшие к камням полипы. Размножение происходит бесполым путем — стро-биляцией. Крошечные клоны-копии вырастают в привычных нам медуз со щупальцами, которые, в свою очередь, размножаются половым путем в толще воды и сбрасывают личинки будущих полипов на морское дно. Полипы на фото — лунная медуза.
Принимая во внимание богатую эволюционную историю медуз, не приходится удивляться, что они бывают самых невероятных форм и размеров, разнится и их поведение. Но в том, что касается способов размножения, медузы – одни из самых универсальных существ на планете. Они могут производить потомство как половым, так и бесполым путем. Некоторые виды копируют сами себя (их представители делятся пополам или занимаются почкованием), а встречаются и те, кто производит своих крошечных, похожих на снежинки клонов – этот способ называется стробиляцией. Наконец, есть медузы, которые обладают, вероятно, самым удивительным свойством – способностью жить вечно.
Так называемая бессмертная медуза Turritopsis dohrnii напоминает крошечный наперсток, окаймленный волосками. Представители данного вида населяют Средиземное море, а также встречаются у побережья Японии. Эти существа способны обращать вспять процесс старения: вместо того чтобы кануть в небытие, они вновь принимают изначальную форму полипа – как если бы лягушка превратилась в головастика или бабочка опять стала гусеницей. Полипы, в свою очередь, дают начало новому жизненному циклу медузы. На научном языке данный процесс, похожий на чудо, называется трансдифференцировкой.
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Nemalecium lighti, 12 миллиметров в высотуГидроидные — отдельный класс, отличный от сцифоидных (настоящих) медуз. Представители некоторых видов всю жизнь так и остаются колониями полипов, как, например, Nemalecium lighti.
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Vallentinia gabriellae, 10 миллиметров в ширинуДругие же превращаются в особей, напоминающих сцифомедуз, как Vallentinia gabriellae.
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Turritopsis dohrnii, 0,8 миллиметра в ширинуА одна из гидроидных — «бессмертная медуза» Turritopsis dohrnii, показанная в капле воды, превращается из взрослой особи обратно в полип.
Аурелий и их близких родичей – волосистых цианей и хризаор – называют настоящими медузами. Они (к слову, как и кораллы) относятся к классу сцифоидных из типа стрекающих. Взрослые особи сцифоидных медуз выглядят как перевернутые блюдца или колышущиеся парашюты. Животные двигаются сквозь вод-ную толщу, периодически сжимая мышцы колокола, а их щупальца усеяны стрекательными клетками, выстреливающими крошечные трубочки с зазубринами, с помощью которых они, как гарпуном, захватывают проплывающую мимо добычу. Чтобы притянуть улов ко рту, такие медузы используют похожие на праздничные ленточки отростки – ротовые лопасти. У некоторых видов на этих лопастях располагаются ротовые отверстия.
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Olindias formosus, 10 сантиметров в диаметреМедуза-венок из отряда лимно-медуз ярко демонстрирует парадокс всех куполовидных представительниц рода — такие уязвимые, они в то же время сами представляют угрозу. Расположившись на морском дне и раскинув болтающиеся в воде разноцветные щупальца, эти медузы приманивают рыбу, жалят и поедают ее.
Смертоносный португальский кораблик (Physalia physalis) относится к отряду сифонофоров, ведущих весьма необычный групповой образ жизни: то, что на первый взгляд кажется одной медузой, на самом деле целая колония, развившаяся из одного зародыша. Вместо того чтобы увеличиваться в размерах, эмбрион «отпочковывает» новые организмы – зооиды, которые берут на себя разные функции: одни превращаются в щупальца, другие – в органы размножения и так далее.
А есть еще гребневики, настолько необычные, что их считают отдельным типом – Ctenophora. Своим названием они обязаны «гребням» из крошечных ресничек, необходимых для плавания. Гребневики отличаются странными формами тела: одни из них плоские, похожие на ленту, другие напоминают мешочки или маленькие короны. Большинство тех и других используют для захвата добычи клейкое вещество. «У них есть свое-образные пакетики с клеем, спрятанные в щупальцах», – объясняет Стив Хэддок, старший научный сотрудник исследовательского института океанариума Монтерей-Бэй (Калифорния, США).
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Beroe abyssicola, 12 сантиметров в диаметреГребневики, возможно, самые древние из многоклеточных существ. Они обладают нервной системой и — что поразило специалистов — двумя крошечными анусами. Представители типа не связаны родством с настоящими медузами (сцифомедузами), испраж-няющимися через ротовое отверстие. Восемь рядов ресничек гребневиков играют роль весел. В 1980-х годах один из быстро размножающихся видов гребневиков привел в упадок черноморскую рыболовную отрасль.
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В последние десятилетия численность желеобразных животных во многих частях света резко выросла. В 1980-х гребневик Mnemiopsis leidyi, известный как морской грецкий орех, был занесен в Черное море из западной части Атлантического океана – предположительно, в балластных водах морских судов. В Черном море гребневики расплодились так быстро, что к 1989 году их численность местами достигала 400 особей на 1 кубический метр воды. Рыбы не выдерживали конкуренции за пищу – морской грецкий орех в день потребляет в 10 раз больше собственного веса. Многие рыбы сами стали пищей для хищников. Все это нанесло большой урон местному рыболовству.
В других регионах скопления желеобразных представляли угрозу для купающихся и забивали рыболовецкие сети. Так, в 2006 году пляжи Италии и Испании были закрыты из-за резкого всплеска численности дискомедуз Pelagia noctiluca. А в 2013-м из-за блокировки водозабора аурелиями была приостановлена работа шведской атомной электростанции. После этих случаев многие издания написали, что медузы захватывают моря.
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Stomolophus meleagris, 7 сантиметров в диаметреМедузу пушечное ядро люди, особенно в Азии, употребляют в пищу, в основном в салатах. Вымирающие кожистые черепахи тоже не прочь полакомиться ими. Пушечное ядро, как и ее собратья, плавает за счет сокращения своего мускулистого купола. Показанные на фотографии особи немолоды — у них несколько впалые купола.
Эксперты со столь категоричным утверждением не согласны: на самом деле ситуация несколько сложнее. «Наплыв медуз тут же попадает на первые полосы газет, тогда как их отсутствие поводом для публикации не становится», – сетует морской зоолог Лукас Бротц из Университета Британской Колумбии. Между тем в ряде регионов ученые сообщают о снижении видового разнообразия медуз.
Напрашивается и другой вопрос: люди все чаще попадают в неприятные ситуации с медузами, но отчего это происходит – кто захватывает моря, медузы или мы с вами?
«Любая неприятная стычка с медузами вызвана все большим проникновением людей в океаны, – убежден Стив Хэддок. – Именно мы вторгаемся в их среду обитания». А медузы всего лишь ведут тот же образ жизни, что и вели на протяжении сотен миллионов лет, отталкиваясь от воды пульсирующими движениями, – беззвучные, безмозглые и, если смотреть на это под правильным углом, безукоризненные.
Принимая во внимание богатую эволюционную историю медуз, не приходится удивляться, что они бывают самых невероятных форм и размеров, разнится и их поведение. Но в том, что касается способов размножения, медузы — одни из самых универсальных существ на планете. Они могут производить потомство как половым, так и бесполым путем. Некоторые виды копируют сами себя (их представители делятся пополам или занимаются почкованием), а встречаются и те, кто производит своих крошечных, похожих на снежинки клонов — этот способ называется стробиляцией. Наконец, есть медузы, которые обладают, вероятно, самым удивительным свойством — способностью жить вечно.
Так называемая бессмертная медуза Turritopsis dohrnii напоминает крошечный наперсток, окаймленный волосками. Представители данного вида населяют Средиземное море, а также встречаются у побережья Японии. Эти существа способны обращать вспять процесс старения: вместо того чтобы кануть в небытие, они вновь принимают изначальную форму полипа — как если бы лягушка превратилась в головастика или бабочка опять стала гусеницей. Полипы, в свою очередь, дают начало новому жизненному циклу медузы. На научном языке данный процесс, похожий на чудо, называется трансдифференцировкой.
-
Nemalecium lighti, 12 миллиметров в высотуГидроидные — отдельный класс, отличный от сцифоидных (настоящих) медуз. Представители некоторых видов всю жизнь так и остаются колониями полипов, как, например, Nemalecium lighti.
-
Vallentinia gabriellae, 10 миллиметров в ширинуДругие же превращаются в особей, напоминающих сцифомедуз, как Vallentinia gabriellae.
-
Turritopsis dohrnii, 0,8 миллиметра в ширинуА одна из гидроидных — «бессмертная медуза» Turritopsis dohrnii, показанная в капле воды, превращается из взрослой особи обратно в полип.
Аурелий и их близких родичей — волосистых цианей и хризаор — называют настоящими медузами. Они (к слову, как и кораллы) относятся к классу сцифоидных из типа стрекающих. Взрослые особи сцифоидных медуз выглядят как перевернутые блюдца или колышущиеся парашюты. Животные двигаются сквозь вод-ную толщу, периодически сжимая мышцы колокола, а их щупальца усеяны стрекательными клетками, выстреливающими крошечные трубочки с зазубринами, с помощью которых они, как гарпуном, захватывают проплывающую мимо добычу. Чтобы притянуть улов ко рту, такие медузы используют похожие на праздничные ленточки отростки — ротовые лопасти. У некоторых видов на этих лопастях располагаются ротовые отверстия.
-
Olindias formosus, 10 сантиметров в диаметреМедуза-венок из отряда лимно-медуз ярко демонстрирует парадокс всех куполовидных представительниц рода — такие уязвимые, они в то же время сами представляют угрозу. Расположившись на морском дне и раскинув болтающиеся в воде разноцветные щупальца, эти медузы приманивают рыбу, жалят и поедают ее.
Смертоносный португальский кораблик (Physalia physalis) относится к отряду сифонофоров, ведущих весьма необычный групповой образ жизни: то, что на первый взгляд кажется одной медузой, на самом деле целая колония, развившаяся из одного зародыша. Вместо того чтобы увеличиваться в размерах, эмбрион «отпочковывает» новые организмы — зооиды, которые берут на себя разные функции: одни превращаются в щупальца, другие — в органы размножения и так далее.
А есть еще гребневики, настолько необычные, что их считают отдельным типом — Ctenophora. Своим названием они обязаны «гребням» из крошечных ресничек, необходимых для плавания. Гребневики отличаются странными формами тела: одни из них плоские, похожие на ленту, другие напоминают мешочки или маленькие короны. Большинство тех и других используют для захвата добычи клейкое вещество. «У них есть свое-образные пакетики с клеем, спрятанные в щупальцах», — объясняет Стив Хэддок, старший научный сотрудник исследовательского института океанариума Монтерей-Бэй (Калифорния, США).
-
Beroe abyssicola, 12 сантиметров в диаметреГребневики, возможно, самые древние из многоклеточных существ. Они обладают нервной системой и — что поразило специалистов — двумя крошечными анусами. Представители типа не связаны родством с настоящими медузами (сцифомедузами), испраж-няющимися через ротовое отверстие. Восемь рядов ресничек гребневиков играют роль весел. В 1980-х годах один из быстро размножающихся видов гребневиков привел в упадок черноморскую рыболовную отрасль.
-
В последние десятилетия численность желеобразных животных во многих частях света резко выросла. В 1980-х гребневик Mnemiopsis leidyi, известный как морской грецкий орех, был занесен в Черное море из западной части Атлантического океана — предположительно, в балластных водах морских судов. В Черном море гребневики расплодились так быстро, что к 1989 году их численность местами достигала 400 особей на 1 кубический метр воды. Рыбы не выдерживали конкуренции за пищу — морской грецкий орех в день потребляет в 10 раз больше собственного веса. Многие рыбы сами стали пищей для хищников. Все это нанесло большой урон местному рыболовству.
В других регионах скопления желеобразных представляли угрозу для купающихся и забивали рыболовецкие сети. Так, в 2006 году пляжи Италии и Испании были закрыты из-за резкого всплеска численности дискомедуз Pelagia noctiluca. А в 2013-м из-за блокировки водозабора аурелиями была приостановлена работа шведской атомной электростанции. После этих случаев многие издания написали, что медузы захватывают моря.
-
Stomolophus meleagris, 7 сантиметров в диаметреМедузу пушечное ядро люди, особенно в Азии, употребляют в пищу, в основном в салатах. Вымирающие кожистые черепахи тоже не прочь полакомиться ими. Пушечное ядро, как и ее собратья, плавает за счет сокращения своего мускулистого купола. Показанные на фотографии особи немолоды — у них несколько впалые купола.
Эксперты со столь категоричным утверждением не согласны: на самом деле ситуация несколько сложнее. «Наплыв медуз тут же попадает на первые полосы газет, тогда как их отсутствие поводом для публикации не становится», — сетует морской зоолог Лукас Бротц из Университета Британской Колумбии. Между тем в ряде регионов ученые сообщают о снижении видового разнообразия медуз.
Напрашивается и другой вопрос: люди все чаще попадают в неприятные ситуации с медузами, но отчего это происходит — кто захватывает моря, медузы или мы с вами?
«Любая неприятная стычка с медузами вызвана все большим проникновением людей в океаны, — убежден Стив Хэддок. — Именно мы вторгаемся в их среду обитания». А медузы всего лишь ведут тот же образ жизни, что и вели на протяжении сотен миллионов лет, отталкиваясь от воды пульсирующими движениями, — беззвучные, безмозглые и, если смотреть на это под правильным углом, безукоризненные.