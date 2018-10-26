  • В Италии исчезло альпийское озеро: фото до и после
    Фото: Марко Пуглизе
  • В Италии исчезло альпийское озеро: фото до и после
    Фото: strazio82/Instagram
  • В Италии исчезло альпийское озеро: фото до и после
    Фото: discovermadesimo/Instagram
Природа

В Италии исчезло альпийское озеро: фото до и после

Высокогорное озеро в Италии исчезло — но почему?
Анастасия Баринова
26 октября 2018 в 21:04
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Этой осенью фотограф Марко Пуглизе отправился снимать пейзажи итальянской провинции Сондрио, но на месте живописного Голубого озера (Lago Azzurro) нашёл лишь немного грязи.

Как он пишет на странице в Facebook, накануне до него дошли слухи о засухе в долине Валь ди Мелло, да и в знаменитом Комо уровень воды заметно упал.
    


  Голубое озеро лежит на высоте 1853 метров в окружении гор и лесов. В Италии водоем знаменит благодаря поэту Джозуэ Кардуччи, который провел почти 20 лет в этих краях (с 1888 по 1905 год) – и посвятил ему поэму. Кроме того, Lago Azzurro включено в список «Мест для сердца», составленный Итальянским фондом защиты окружающей среды.

Озеро наполняется водой весной и подпитывается подземными источниками. К зиме его уровень опускается, но за всю историю наблюдений полное пересыхание фиксировалось лишь несколько раз.

В XXI веке это происходит все чаще. В последний раз такая же картина наблюдалась три года подряд с 2005-го. В 2007 властям пришлось искусственно наполнить водоём.

Однако погода продолжает ставить температурные рекорды, и Lago Azzurro снова пересохло. «Если кто-то еще сомневается, то пора задуматься о том, чтобы не тратить пресную воду впустую», – говорит фотограф, опубликовавший снимок.

 Узнайте об исчезнувшем озере в Боливии.

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