Как выглядят яйца, которые откладывают скаты?
На основании исследований ископаемых останков ученые пришли к выводу, что в прошлом Rajidae размножались живорождением, как и все остальные современные скаты, но в какой-то момент воспроизводство их рода пошло по пути других хрящевых рыб. Оплодотворенные яйца заключаются в четырехугольные капсулы, состоящие из коллагеновых нитей. С помощью роговых отростков капсула крепится ко дну, к растению или другому водному объекту. Рядом расположены небольшие щели, по которым в капсулу поступает кислород и через которые выводятся продукты выделения. Яйцевые капсулы, выброшенные на берег, обычно пустые: детеныши уже вылупились. Общее число капсул и яиц внутри них зависит от вида ромбового ската. В данном случае, как предполагают специалисты на основании размера капсулы, внутри было по одному яйцу. Максимально известное количество яиц у особо крупных особей – 7. Ученые просят людей, заметивших яйцевые капсулы в воде, не трогать их: это может прервать процесс инкубирования. Зато пустые капсулы представляют научный интерес: с их помощью можно учитывать численность и разнообразие хрящевых рыб, размножающихся таким образом. Посмотрите, как выглядит акула-призрак.
На основании исследований ископаемых останков ученые пришли к выводу, что в прошлом Rajidae размножались живорождением, как и все остальные современные скаты, но в какой-то момент воспроизводство их рода пошло по пути других хрящевых рыб. Оплодотворенные яйца заключаются в четырехугольные капсулы, состоящие из коллагеновых нитей. С помощью роговых отростков капсула крепится ко дну, к растению или другому водному объекту. Рядом расположены небольшие щели, по которым в капсулу поступает кислород и через которые выводятся продукты выделения. Яйцевые капсулы, выброшенные на берег, обычно пустые: детеныши уже вылупились. Общее число капсул и яиц внутри них зависит от вида ромбового ската. В данном случае, как предполагают специалисты на основании размера капсулы, внутри было по одному яйцу. Максимально известное количество яиц у особо крупных особей — 7. Ученые просят людей, заметивших яйцевые капсулы в воде, не трогать их: это может прервать процесс инкубирования. Зато пустые капсулы представляют научный интерес: с их помощью можно учитывать численность и разнообразие хрящевых рыб, размножающихся таким образом. Посмотрите, как выглядит акула-призрак.