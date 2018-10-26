  • Как выглядят яйца, которые откладывают скаты?
    Фото: Cape Hatteras National Seashore
  • Как выглядят яйца, которые откладывают скаты?
    Фото: Xtylee/Wikipedia
  • Как выглядят яйца, которые откладывают скаты?
    Четыре эмбриона внутри яйцевой капсулы Фото: Downsded/Wikipedia
Природа

Как выглядят яйца, которые откладывают скаты?

На побережье Северной Каролины выбросило странные предметы. Для того, чтобы люди не боялись их, экологи рассказали об их происхождении.
Анастасия Баринова
26 октября 2018 в 16:35
1075
Небольшие черные «мешочки», усыпавшие побережье Северной Каролины в эти дни, не являются кусками пластика. За необычный внешний вид люди называют их «кошельком русалки» или даже «кошельком дьявола», но правильный ответ ничуть не хуже: это яйцевые капсулы хрящевых рыб. Подобным образом размножается несколько видов акул и химер и только одно семейство скатов: ромбовые (лат. Rajidae).

На основании исследований ископаемых останков ученые пришли к выводу, что в прошлом Rajidae размножались живорождением, как и все остальные современные скаты, но в какой-то момент воспроизводство их рода пошло по пути других хрящевых рыб. Оплодотворенные яйца заключаются в четырехугольные капсулы, состоящие из коллагеновых нитей. С помощью роговых отростков капсула крепится ко дну, к растению или другому водному объекту. Рядом расположены небольшие щели, по которым в капсулу поступает кислород и через которые выводятся продукты выделения. Яйцевые капсулы, выброшенные на берег, обычно пустые: детеныши уже вылупились. Общее число капсул и яиц внутри них зависит от вида ромбового ската. В данном случае, как предполагают специалисты на основании размера капсулы, внутри было по одному яйцу. Максимально известное количество яиц у особо крупных особей – 7. Ученые просят людей, заметивших яйцевые капсулы в воде, не трогать их: это может прервать процесс инкубирования. Зато пустые капсулы представляют научный интерес: с их помощью можно учитывать численность и разнообразие хрящевых рыб, размножающихся таким образом. Посмотрите, как выглядит акула-призрак.

Тоже интересно

Миграция скатов: завораживающее зрелище

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Тоже интересно
В Индонезии создан заповедник гигантских скатов
В Индонезии создан заповедник гигантских скатов
Спецпроект
Зачем стоит ехать в Дубай?
Зачем стоит ехать в Дубай?