2536
0
Миграция скатов: завораживающее зрелище
Скользящие под водой рыбы напоминают огромные осенние листья, подгоняемые ветром и течением.
Анастасия Баринова
25 октября 2018 в 15:45
В теплых водах Тихого океана обитает западноамериканский бычерыл (лат. Rhinoptera steindachneri) из семейства орляковых скатов. Это довольно крупная рыба с максимальной зарегистрированной шириной диска в 104 см. Свое имя скат получил из-за анатомической особенности: необычных выступов на черепе. В английском языке он называется golden cownose – этим подчеркивается золотистый оттенок его кожного покрова.
Орляковые скаты, в отличие от своих сородичей, предпочитают плавать ближе к поверхности воды вместо того, чтобы скользить по дну. Дважды в год западноамериканские бычерылы совершают миграции, собираясь в стаи, насчитывающие до 10 000 особей. В Калифорнийском заливе весной они уплывают на север, а осенью возвращаются на юг. Если наблюдать за ними с высоты – можно подумать, что кто-то бросил огромную охапку ярких листьев в воду, и теперь они плывут по течению, переливаясь на солнце. Международный союз охраны природы присвоил западноамериканским бычерылам охранный статус «Близкий к уязвимому положению»: в Калифорнийском заливе и в водах Южной Нижней Калифорнии они являются объектом рыболовства или случайно попадают в сети, расставленные на других рыб. Посмотрите на скатов, которые умеют летать.
Орляковые скаты, в отличие от своих сородичей, предпочитают плавать ближе к поверхности воды вместо того, чтобы скользить по дну. Дважды в год западноамериканские бычерылы совершают миграции, собираясь в стаи, насчитывающие до 10 000 особей. В Калифорнийском заливе весной они уплывают на север, а осенью возвращаются на юг. Если наблюдать за ними с высоты – можно подумать, что кто-то бросил огромную охапку ярких листьев в воду, и теперь они плывут по течению, переливаясь на солнце. Международный союз охраны природы присвоил западноамериканским бычерылам охранный статус «Близкий к уязвимому положению»: в Калифорнийском заливе и в водах Южной Нижней Калифорнии они являются объектом рыболовства или случайно попадают в сети, расставленные на других рыб. Посмотрите на скатов, которые умеют летать.