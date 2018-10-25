  • Лев пытается украсть добычу леопарда: видео
    Фото: Kruger Sightings
  • Лев пытается украсть добычу леопарда: видео
    Фото: Kruger Sightings
Природа

Лев пытается украсть добычу леопарда: видео

На глазах у туристов в Национальном парке Крюгера развернулась удивительная сцена.
Анастасия Баринова
25 октября 2018 в 12:50
47-летний турист Грэм Мичли (Graeme Mitchley) из ЮАР, совершая автосафари по Национальному парку Крюгера, заметил охотящегося на импал леопарда. Однако зверь находился слишком далеко и, к тому же, был скрыт густыми кустами.

Грэм понимал, что хороших кадров не будет – но решил остаться и понаблюдать. Результат превзошел все ожидания. Оказалось, что вместе с туристами за охотой наблюдали два льва: один из них решил отобрать у леопарда добычу, которую тот затащил на дерево (чтобы уберечь от гиен, хищных птиц и других падальщиков). Пригодилась эта тактика и при встрече со львом: сколько ни пытался царь зверей забрать тушу импалы – охотник поднимался выше по ветвям и вовремя ускользал со своим трофеем. Поняв, что цели ему не достичь, лев спустился на землю и побрел к реке, а леопард приступил к неторопливой трапезе.

Грэм Мичли говорит, что полученные кадры стали результатом его терпения: немало других туристов, видя неподвижного леопарда в ветвях дерева, уезжали. Но даже ему потребовалось всего полчаса, чтобы стать свидетелем победы леопарда над львом. «Всегда держите камеру наготове», – пoлyшyтя-пoлycepьёзнo советует Грэм.

 Узнайте, как «разговаривает» леопард.

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