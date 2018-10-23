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Как выглядят звери в X-лучах: зоопарк показал своих питомцев с необычной стороны
Жутковатые снимки зверей, рыб и птиц — всего лишь проявление заботы зоопарка о своих подопечных.
Анастасия Баринова
23 октября 2018 в 22:30
Один из лучших зоопарков США, портлендский Oregon Zoo реализует множество программ по поддержанию биоразнообразия на планете. Узнайте, какой вклад внесли его специалисты в сохранение редких видов бабочек. Каждый обитатель зоопарка проходит регулярные медосмотры, в том числе с применением новейших технологий – таких как цифровая радиография. Это разновидность рентгеновской съемки с минимизированной дозой облучения. Вместо пленки используются датчики, результат получается быстрым и вполне детализированным.
Рентгеновский аппарат, позволяющий исследовать животных таким образом, появился в зоопарке штата Орегон в 2009 году. Он сразу же облегчил работу ветеринаров и постоянно помогает заботиться о заболевших зверях.
Рентгеновский аппарат, позволяющий исследовать животных таким образом, появился в зоопарке штата Орегон в 2009 году. Он сразу же облегчил работу ветеринаров и постоянно помогает заботиться о заболевших зверях.
Посмотрите, как в зоопарке заботятся о выдрах.
Three-banded armadillo pic.twitter.com/67i2ENJBz8— Oregon Zoo (@OregonZoo) 18 октября 2018 г.