  • Как выглядят звери в X-лучах: зоопарк показал своих питомцев с необычной стороны
    Ёж (тёмный пузырь — газ в желудочно-кишечном тракте). Фото: Oregon Zoo
  • Как выглядят звери в X-лучах: зоопарк показал своих питомцев с необычной стороны
    Угревидная зубатка Фото: Oregon Zoo
  • Как выглядят звери в X-лучах: зоопарк показал своих питомцев с необычной стороны
    Ноги фламинго Фото: Oregon Zoo
  • Как выглядят звери в X-лучах: зоопарк показал своих питомцев с необычной стороны
    Большой тукан Фото: Oregon Zoo
  • Как выглядят звери в X-лучах: зоопарк показал своих питомцев с необычной стороны
    Хвост бобра Фото: Oregon Zoo
  • Как выглядят звери в X-лучах: зоопарк показал своих питомцев с необычной стороны
    Крачка-инка Фото: Oregon Zoo
  • Как выглядят звери в X-лучах: зоопарк показал своих питомцев с необычной стороны
    Североамериканская совка Фото: Oregon Zoo
Природа

Как выглядят звери в X-лучах: зоопарк показал своих питомцев с необычной стороны

Жутковатые снимки зверей, рыб и птиц — всего лишь проявление заботы зоопарка о своих подопечных.
Анастасия Баринова
23 октября 2018 в 22:30
Один из лучших зоопарков США, портлендский Oregon Zoo реализует множество программ по поддержанию биоразнообразия на планете. Узнайте, какой вклад внесли его специалисты в сохранение редких видов бабочек. Каждый обитатель зоопарка проходит регулярные медосмотры, в том числе с применением новейших технологий – таких как цифровая радиография. Это разновидность рентгеновской съемки с минимизированной дозой облучения. Вместо пленки используются датчики, результат получается быстрым и вполне детализированным.

Рентгеновский аппарат, позволяющий исследовать животных таким образом, появился в зоопарке штата Орегон в 2009 году. Он сразу же облегчил работу ветеринаров и постоянно помогает заботиться о заболевших зверях. Посмотрите, как в зоопарке заботятся о выдрах.

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