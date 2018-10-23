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Тюлень пристает к дайверу с объятиями: видео
Британский дайвер снимает на видео трогательные встречи с тюленями, но не советует другим следовать его примеру.
Анастасия Баринова
23 октября 2018 в 16:21
Британец Бен Бёрвилл (Ben Burville) из Нортамберленда работает врачом общей практики, а в свободное время занимается дайвингом в Северном море. 18-летний опыт погружений помогает ему наблюдать и снимать тюленей (диких, а вовсе не ручных, как заявляет он сам) с чрезвычайно близкого расстояния.
Недавно в центре внимания оказалось видео, снятое у побережья островов Фарн: встретив Бена, тюлень полез «обниматься». Животное обхватывает дайвера ластами и прижимается к нему, а затем начинает теребить зубами маску на его голове. В Twitter Дайвер шутит, что зверь проверяет, достаточно ли плотно она сидит.
В пояснении к видеоролику Бен подчеркивает, что тюлени – крупные и сильные животные: крупные особи весят около 220 кг, вдобавок у них очень мощные челюсти с острыми зубами, которые при укусе могут занести в рану инфекцию.
Однако эти обитатели моря очень социальны, обладают высокими когнитивными способностями и любят играть. Сам Бен утверждает, что изучил повадки ластоногих и может избежать опасности, подражая движениям и акустическим сигналам зверей. За этим спорным заявлением следует предостережение, к которому присоединяется редакция nat-geo.ru: неопытным пловцам лучше к таким контактам не стремиться.
А теперь посмотрите, как тюлень ударил каякера осьминогом.
Недавно в центре внимания оказалось видео, снятое у побережья островов Фарн: встретив Бена, тюлень полез «обниматься». Животное обхватывает дайвера ластами и прижимается к нему, а затем начинает теребить зубами маску на его голове. В Twitter Дайвер шутит, что зверь проверяет, достаточно ли плотно она сидит.
В пояснении к видеоролику Бен подчеркивает, что тюлени – крупные и сильные животные: крупные особи весят около 220 кг, вдобавок у них очень мощные челюсти с острыми зубами, которые при укусе могут занести в рану инфекцию.
Однако эти обитатели моря очень социальны, обладают высокими когнитивными способностями и любят играть. Сам Бен утверждает, что изучил повадки ластоногих и может избежать опасности, подражая движениям и акустическим сигналам зверей. За этим спорным заявлением следует предостережение, к которому присоединяется редакция nat-geo.ru: неопытным пловцам лучше к таким контактам не стремиться.
А теперь посмотрите, как тюлень ударил каякера осьминогом.