  • В английском городе отменили праздник, чтобы не беспокоить кита
    Фото: Steve Snodgrass/ Flickr.com
  • В английском городе отменили праздник, чтобы не беспокоить кита
    Фото: richardtaylorjonesuk/Instagram
Природа

В английском городе отменили праздник, чтобы не беспокоить кита

В конце сентября в Темзу случайно заплыл зубатый кит. Люди пытаются помочь заблудившемуся животному.
Анастасия Баринова
22 октября 2018 в 19:52
1294
Кит-белуха (лат. Delphinapterus leucas) длиной около 3,5 метров был впервые замечен в Темзе, в районе города Грейвзенд, 25 сентября. Животное сразу стало любимцем горожан, которые стали наблюдать за ним издалека, и получило кличку Бенни. Специалисты обратились к людям с просьбой не пытаться спасти его, пока остаются шансы на то, что белуха самостоятельно вернется в подходящую для себя среду. В 2006 году другой заплывший в Темзу кит, пятиметровый бутылконос, погиб во время спасательной операции.

Экологи не сомневаются, что белый зубатый кит заблудился, и пребывание вдали от привычных мест обитания – арктического бассейна – не пойдет ему на пользу. Достаточной кормовой базы для него в Темзе нет: более того, белуха может заглатывать пластиковые пакеты, принимая их за медуз.

Тем не менее, спустя месяц Бенни все еще остается на своем месте, рассекая плавниками водную гладь Темзы. Но местные жители перестали радоваться новой достопримечательности: теперь власти отменяют запуск фейерверков, запланированных на 2 ноября в рамках старинного национального праздника – Ночи костров, или Ночи Гая Фокса. Посмотреть на это обычно собирается около 15 000 человек, однако «здоровье и безопасность Бенни являются приоритетом»,– поясняет администрация графства. Не поможет даже перенос площадки с баржи на берег реки: шумовое и световое загрязнение в любом случае создаст для белухи стресс. Запрещен и запуск частных фейерверков – «до тех пор, пока кит не покинет акваторию». Правда, когда это произойдет, никто не знает. Узнайте, как из-за птицы планировалось отменить популярный фестиваль.

Тоже интересно

Белухи: северные русалки

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Тоже интересно
Белухи приняли в стаю нарвала: видео
Белухи приняли в стаю нарвала: видео
Куда поехать осенью: Сочи
Куда поехать осенью: Сочи