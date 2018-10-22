В английском городе отменили праздник, чтобы не беспокоить кита
Специалисты обратились к людям с просьбой не пытаться спасти его, пока остаются шансы на то, что белуха самостоятельно вернется в подходящую для себя среду. В 2006 году другой заплывший в Темзу кит, пятиметровый бутылконос, погиб во время спасательной операции.
Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6— Dave Andrews (@iPterodroma) 25 сентября 2018 г.
Экологи не сомневаются, что белый зубатый кит заблудился, и пребывание вдали от привычных мест обитания – арктического бассейна – не пойдет ему на пользу. Достаточной кормовой базы для него в Темзе нет: более того, белуха может заглатывать пластиковые пакеты, принимая их за медуз.
Тем не менее, спустя месяц Бенни все еще остается на своем месте, рассекая плавниками водную гладь Темзы. Но местные жители перестали радоваться новой достопримечательности: теперь власти отменяют запуск фейерверков, запланированных на 2 ноября в рамках старинного национального праздника – Ночи костров, или Ночи Гая Фокса. Посмотреть на это обычно собирается около 15 000 человек, однако «здоровье и безопасность Бенни являются приоритетом»,– поясняет администрация графства. Не поможет даже перенос площадки с баржи на берег реки: шумовое и световое загрязнение в любом случае создаст для белухи стресс. Запрещен и запуск частных фейерверков – «до тех пор, пока кит не покинет акваторию».
Правда, когда это произойдет, никто не знает. Узнайте, как из-за птицы планировалось отменить популярный фестиваль.
We are postponing the Gravesham fireworks to #KeepBennySafe. Benny the beluga has taken up residence here in Gravesend and we want to keep Benny safe. With our friends @LondonPortAuth we have taken environmental advice. Read more at https://t.co/Js44yTyoEm pic.twitter.com/BMskWDrS5q— Gravesham Council (@graveshambc) 19 октября 2018 г.
Тем не менее, спустя месяц Бенни все еще остается на своем месте, рассекая плавниками водную гладь Темзы. Но местные жители перестали радоваться новой достопримечательности: теперь власти отменяют запуск фейерверков, запланированных на 2 ноября в рамках старинного национального праздника — Ночи костров, или Ночи Гая Фокса. Посмотреть на это обычно собирается около 15 000 человек, однако «здоровье и безопасность Бенни являются приоритетом», — поясняет администрация графства. Не поможет даже перенос площадки с баржи на берег реки: шумовое и световое загрязнение в любом случае создаст для белухи стресс. Запрещен и запуск частных фейерверков — «до тех пор, пока кит не покинет акваторию».
We are postponing the Gravesham fireworks to #KeepBennySafe. Benny the beluga has taken up residence here in Gravesend and we want to keep Benny safe. With our friends @LondonPortAuth we have taken environmental advice. Read more at https://t.co/Js44yTyoEm pic.twitter.com/BMskWDrS5q
— Gravesham Council (@graveshambc) 19 октября 2018 г.
Правда, когда это произойдет, никто не знает. Узнайте, как из-за птицы планировалось отменить популярный фестиваль.