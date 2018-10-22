10612
0
Глубоководный «безголовый куриный монстр» найден в Антарктике: видео
Удивительное морское животное впервые замечено в водах Южного океана.
Анастасия Баринова
22 октября 2018 в 18:34
7475
Ученые из Австралийского антарктического подразделения (Australian Antarctic Division) при помощи подводной камеры исследовали акваторию Южного океана. Это позволило получить «захватывающие дух кадры, – говорит руководитель программы Дирк Уэлсфорд. – Мы можем заметить животных, которых никогда не видели в этой части света. Помимо того, камеры предоставляют важную информацию о зонах морского дна и позволяет определить уязвимые участки, где следует ограничить рыболовство».
Среди морских животных, обнаруженных во время экспедиции, оказалась голотурия Enypniastes eximia. Животных её класса называют морскими огурцами или морскими кубышками, но этот вид скорее напоминает безголового цыпленка – и за это получил от СМИ прозвище «Headless Chicken Monster».
Ярко-красный (впрочем, встречаются и тёмно-фиолетовые, и розоватые особи) морской огурец питается донными отложениями. Прозрачные перепонки по краям туловища усиливают сходство голотурии с тушкой курицы – и позволяют ей плавать, что расширяет её возможности добывать корм. При этом на поверхность «безголовые цыплята» не поднимаются: они предпочитают глубины от 461 до 5689 метров и держатся вблизи дна.
E.eximia попал в объектив камеры на 3-километровой глубине неподалеку от островов Херд – и вначале поставил наблюдателей в тупик. «Мы и понятия не имели, что это такое», – рассказывал доктор Уэлсфорд.
Ранее в Антарктике этот вид животных не встречался: такую голотурию видели (и впервые сняли на видео) год назад в Мексиканском заливе – то есть в 9000 км к северу. Узнайте, как голотурии защищаются от врагов.
Среди морских животных, обнаруженных во время экспедиции, оказалась голотурия Enypniastes eximia. Животных её класса называют морскими огурцами или морскими кубышками, но этот вид скорее напоминает безголового цыпленка – и за это получил от СМИ прозвище «Headless Chicken Monster».
Ярко-красный (впрочем, встречаются и тёмно-фиолетовые, и розоватые особи) морской огурец питается донными отложениями. Прозрачные перепонки по краям туловища усиливают сходство голотурии с тушкой курицы – и позволяют ей плавать, что расширяет её возможности добывать корм. При этом на поверхность «безголовые цыплята» не поднимаются: они предпочитают глубины от 461 до 5689 метров и держатся вблизи дна.
E.eximia попал в объектив камеры на 3-километровой глубине неподалеку от островов Херд – и вначале поставил наблюдателей в тупик. «Мы и понятия не имели, что это такое», – рассказывал доктор Уэлсфорд.
Ранее в Антарктике этот вид животных не встречался: такую голотурию видели (и впервые сняли на видео) год назад в Мексиканском заливе – то есть в 9000 км к северу. Узнайте, как голотурии защищаются от врагов.