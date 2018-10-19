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Спасение медвежонка из плена пластиковой банки
Представители природоохранного ведомства штата Мэриленд провели уникальную спасательную операцию.
Анастасия Баринова
19 октября 2018 в 16:46
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В департамент охраны окружающей среды штата Мэриленд поступило сообщение о медвежонке, который беспомощно бродил по лесу с пластиковой банкой на голове. Специалисты приступили к его поискам: с ограниченным объемом воздуха и без пищи зверь был бы обречен. Поиски увенчались успехом на третий день. 45-килограммовый детеныш американского черного медведя (лат. Ursus americanus) был освобожден от пластиковых оков и выпущен в дикую природу, где его ждала мать. Спасатели не знают, что именно было в банке и заставило малыша просунуть туда голову, но они уверены, что «определенно, это очень вкусно пахло». К сожалению, подобные ситуации происходят постоянно. В прошлом году защитники животных из штата Нью-Йорк помогли медведю с пластиковым ведром на голове. С гораздо большими трудностями совсем недавно столкнулись спасатели штата Миннесота: медведь застрял в металлическом бидоне для молока. Сначала люди попытались просверлить в емкости отверстия, чтобы дать животному доступ к воздуху: предполагая, что операция займет долгое время, зоозащитники захотели облегчить страдания зверя. Затем шею медведя намазали маслом, но такие полумеры не помогли: бидон не желал соскальзывать. Результата удалось добиться только с помощью пожарных и специальной техники. Посмотрите, как полийцейские спасли новорожденного бельчонка.