  • Как пиранья, только из Юрского периода: удивительная находка из Германии
    Фото: M. Ebert, T. Nohl
  • Как пиранья, только из Юрского периода: удивительная находка из Германии
    Фото: M. Ebert, T. Nohl
  • Как пиранья, только из Юрского периода: удивительная находка из Германии
    Фото: M. Ebert, T. Nohl
Природа

Как пиранья, только из Юрского периода: удивительная находка из Германии

Останкам этой рыбы — 150 миллионов лет, a её зубы были отлично приспособлены для того, чтобы откусывать плоть.
Анастасия Баринова
19 октября 2018 в 15:48
Раскопки проводились в 2016 году в баварском регионе Зольнхофен (в тех же известняках лет 150 назад нашли знаменитого Археоптерикса).

Палеонтологам повезло: они обнаружили необычную рыбу юрского периода. Судя по строению её пасти, они могла откусывать мясо: зубы на верхней челюсти были длинными и острыми, а на нижней – треугольными, с мелкими рубчиками по краям (вроде кромки пилы).

Это, по мнению учёных, необычно: 200–145 млн лет назад костные рыбы разгрызали плотные покровы моллюсков и морских ежей и/или заглатывали мелкую добычу целиком. Считалось, что откусывать плоть они стали позже – но находка говорит об обратном.

Вообще тактика ископаемого хищника напоминает действия современных пираний, которые предпочитают откусывать у плавающей жертвы плавники, поскольку те способны отрастать заново. «Съешьте всю рыбу, и она умрёт; откусите от плавника – и добыча всегда будет рядом с вами»,– поясняют биологи.

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ТHE JURA-MUSEUM, EISCHSTATT, GERMANY

В том же геологическом пласте были найдены окаменелости рыб, у которых отсутствовали куски плавников (похоже, что они стали жертвами хищных пиранеподобных рыб). 

Зубастая находка была отнесена к отряду Pycnodontiformes (костные рыбы, распространённые во время позднего триаса и исчезнувшие к эоцену). Новый вид нарекли P. pinnatomus.

Посмотрите, что произойдет, если кинуть кусок мяса в реку с пираньями.

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