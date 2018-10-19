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Как пиранья, только из Юрского периода: удивительная находка из Германии
Останкам этой рыбы — 150 миллионов лет, a её зубы были отлично приспособлены для того, чтобы откусывать плоть.
Анастасия Баринова
19 октября 2018 в 15:48
Раскопки проводились в 2016 году в баварском регионе Зольнхофен (в тех же известняках лет 150 назад нашли знаменитого Археоптерикса).
Палеонтологам повезло: они обнаружили необычную рыбу юрского периода. Судя по строению её пасти, они могла откусывать мясо: зубы на верхней челюсти были длинными и острыми, а на нижней – треугольными, с мелкими рубчиками по краям (вроде кромки пилы).
Это, по мнению учёных, необычно: 200–145 млн лет назад костные рыбы разгрызали плотные покровы моллюсков и морских ежей и/или заглатывали мелкую добычу целиком. Считалось, что откусывать плоть они стали позже – но находка говорит об обратном.
Вообще тактика ископаемого хищника напоминает действия современных пираний, которые предпочитают откусывать у плавающей жертвы плавники, поскольку те способны отрастать заново. «Съешьте всю рыбу, и она умрёт; откусите от плавника – и добыча всегда будет рядом с вами»,– поясняют биологи.
ТHE JURA-MUSEUM, EISCHSTATT, GERMANY
В том же геологическом пласте были найдены окаменелости рыб, у которых отсутствовали куски плавников (похоже, что они стали жертвами хищных пиранеподобных рыб).
Зубастая находка была отнесена к отряду Pycnodontiformes (костные рыбы, распространённые во время позднего триаса и исчезнувшие к эоцену). Новый вид нарекли P. pinnatomus.
Посмотрите, что произойдет, если кинуть кусок мяса в реку с пираньями.
Палеонтологам повезло: они обнаружили необычную рыбу юрского периода. Судя по строению её пасти, они могла откусывать мясо: зубы на верхней челюсти были длинными и острыми, а на нижней – треугольными, с мелкими рубчиками по краям (вроде кромки пилы).
Это, по мнению учёных, необычно: 200–145 млн лет назад костные рыбы разгрызали плотные покровы моллюсков и морских ежей и/или заглатывали мелкую добычу целиком. Считалось, что откусывать плоть они стали позже – но находка говорит об обратном.
Вообще тактика ископаемого хищника напоминает действия современных пираний, которые предпочитают откусывать у плавающей жертвы плавники, поскольку те способны отрастать заново. «Съешьте всю рыбу, и она умрёт; откусите от плавника – и добыча всегда будет рядом с вами»,– поясняют биологи.
ТHE JURA-MUSEUM, EISCHSTATT, GERMANY
В том же геологическом пласте были найдены окаменелости рыб, у которых отсутствовали куски плавников (похоже, что они стали жертвами хищных пиранеподобных рыб).
Зубастая находка была отнесена к отряду Pycnodontiformes (костные рыбы, распространённые во время позднего триаса и исчезнувшие к эоцену). Новый вид нарекли P. pinnatomus.
Посмотрите, что произойдет, если кинуть кусок мяса в реку с пираньями.