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Снежный барс увидел видеокамеру: первая реакция
Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера!
Анастасия Баринова
18 октября 2018 в 18:08
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В британском зоопарке Paradise Wildlife Park с 2015 года живёт самка снежного барса по кличке Джесси. Недавно её жилище было оборудовано новой видеокамерой, и с её помощью удалось получить удивительные кадры. Джесси отдыхает на каменистой поверхности своего вольера, как вдруг замечает объектив, нацеленный на неё. Зверь в испуге отпрянул, тревожно перебирая лапами: неожиданная и комичная реакция попала на видео.
Обнюхав новую деталь интерьера и убедившись, что она опасности не представляет, Джесси вернулась ко сну. Комментируя видео, многие люди задались вопросом, не страдает ли ирбис от избыточного веса: уж слишком массивной кажется Джесси. Представители зоопарка уверяют, что с ней все в порядке: её масса составляет 40 кг, это норма для четырехлетней здоровой самки.
Объемной она выглядит из-за пушистого меха, но в любом случае беспокоиться о ней не нужно: в Paradise Wildlife Park работает один из лучших ветеринаров-специалистов по кошачьим во всей стране. Та же камера была установлена для того, чтобы круглосуточно мониторить состояние здоровья и поведение животных. Посмотрите, как снежные барсы охотятся.
Обнюхав новую деталь интерьера и убедившись, что она опасности не представляет, Джесси вернулась ко сну. Комментируя видео, многие люди задались вопросом, не страдает ли ирбис от избыточного веса: уж слишком массивной кажется Джесси. Представители зоопарка уверяют, что с ней все в порядке: её масса составляет 40 кг, это норма для четырехлетней здоровой самки.
Объемной она выглядит из-за пушистого меха, но в любом случае беспокоиться о ней не нужно: в Paradise Wildlife Park работает один из лучших ветеринаров-специалистов по кошачьим во всей стране. Та же камера была установлена для того, чтобы круглосуточно мониторить состояние здоровья и поведение животных. Посмотрите, как снежные барсы охотятся.