  • Снежный барс увидел видеокамеру: первая реакция
    Фото: Paradise Wildlife Park
  • Снежный барс увидел видеокамеру: первая реакция
    Фото: Paradise Wildlife Park
Природа

Снежный барс увидел видеокамеру: первая реакция

Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера!
Анастасия Баринова
18 октября 2018 в 18:08
1865
В британском зоопарке Paradise Wildlife Park с 2015 года живёт самка снежного барса по кличке Джесси. Недавно её жилище было оборудовано новой видеокамерой, и с её помощью удалось получить удивительные кадры. Джесси отдыхает на каменистой поверхности своего вольера, как вдруг замечает объектив, нацеленный на неё. Зверь в испуге отпрянул, тревожно перебирая лапами: неожиданная и комичная реакция попала на видео. 


Обнюхав новую деталь интерьера и убедившись, что она опасности не представляет, Джесси вернулась ко сну. Комментируя видео, многие люди задались вопросом, не страдает ли ирбис от избыточного веса: уж слишком массивной кажется Джесси. Представители зоопарка уверяют, что с ней все в порядке: её масса составляет 40 кг, это норма для четырехлетней здоровой самки.

Объемной она выглядит из-за пушистого меха, но в любом случае беспокоиться о ней не нужно: в Paradise Wildlife Park работает один из лучших ветеринаров-специалистов по кошачьим во всей стране. Та же камера была установлена для того, чтобы круглосуточно мониторить состояние здоровья и поведение животных. Посмотрите, как снежные барсы охотятся.

Тоже интересно

Детеныши снежного барса попали на видео

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Тоже интересно
Лучшие видео из Новосибирского зоопарка снимает пенсионерка
Лучшие видео из Новосибирского зоопарка снимает пенсионерка
20 городов для осеннего отдыха
20 городов для осеннего отдыха