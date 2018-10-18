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Шикарно петь или шикарно выглядеть: как связано пение с оперением?
В борьбе за благосклонность самки все средства хороши! Учёные сравнили вокальные данные птиц с окрасом.
Анастасия Баринова
18 октября 2018 в 15:04
В мире пернатых самки нередко выглядят невзрачно: ей не нужно добиваться внимания самца – и напротив, среди мужских особей конкуренция высока, и им необходимо выделяться на фоне соперников.
В ходе эволюции самцы выработали яркое оперение и научились красиво петь – но связаны ли эти свойства друг с другом?
Поставив перед собой задачу выяснить это, орнитологи из Оксфордского университета проанализировали песни и окрас 518 видов (259 пар) близкородственных видов птиц – таких как голубые сойки (лат. Cyanocitta cristata), стеллеровы черноголовые голубые сойки (лат. Cyanocitta stelleri), и другие.
Используя масштабные базы данных, исследователи рассмотрели отобранные виды по нескольким параметрам: степень различия окраски самца от самки, разнообразие пения (временные интервалы, высота и громкость звуков и так далее).
Оказалось, что мастерство пения можно соотнести со внешностью птицы: у самцов с монотонными сигналами окраска была ярче, а самцы с тусклым оперением исполняли сложные песни с развитыми вариациями. Например, невзрачная птица отряда воробьинообразных обыкновенный сверчок (лат. Locustella naevia) издает заливистые трели, при этом визуально отличить самца от самки непросто.
На основе этих наблюдений ученые сделали вывод о том, что эволюционно птицы не стали развивать сразу два способа привлечения партнерши – это было бы слишком затратно.
Вместо этого каждый из видов либо приобрёл яркое оперение, либо усовершенствовал певческое мастерство как конкурентное преимущество. Узнайте, насколько важен танец для пауков в брачный период.
В ходе эволюции самцы выработали яркое оперение и научились красиво петь – но связаны ли эти свойства друг с другом?
Поставив перед собой задачу выяснить это, орнитологи из Оксфордского университета проанализировали песни и окрас 518 видов (259 пар) близкородственных видов птиц – таких как голубые сойки (лат. Cyanocitta cristata), стеллеровы черноголовые голубые сойки (лат. Cyanocitta stelleri), и другие.
Используя масштабные базы данных, исследователи рассмотрели отобранные виды по нескольким параметрам: степень различия окраски самца от самки, разнообразие пения (временные интервалы, высота и громкость звуков и так далее).
Оказалось, что мастерство пения можно соотнести со внешностью птицы: у самцов с монотонными сигналами окраска была ярче, а самцы с тусклым оперением исполняли сложные песни с развитыми вариациями. Например, невзрачная птица отряда воробьинообразных обыкновенный сверчок (лат. Locustella naevia) издает заливистые трели, при этом визуально отличить самца от самки непросто.
На основе этих наблюдений ученые сделали вывод о том, что эволюционно птицы не стали развивать сразу два способа привлечения партнерши – это было бы слишком затратно.
Вместо этого каждый из видов либо приобрёл яркое оперение, либо усовершенствовал певческое мастерство как конкурентное преимущество. Узнайте, насколько важен танец для пауков в брачный период.