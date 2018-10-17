  • Убитая белка заразила охотника коровьим бешенством
    Фото: niXerKG / Flickr.com
  • Убитая белка заразила охотника коровьим бешенством
    Фото: Sbrandner/Wikipedia
Природа

Убитая белка заразила охотника коровьим бешенством

В США выявлен редчайший случай передачи опасного заболевания, известного как коровье бешенство: распространителем оказалась белка.
Анастасия Баринова
17 октября 2018 в 16:21
В 2015 году в больницу города Рочестер, штат Нью-Йорк, обратился 61-летний мужчина, который жаловался на спутанность мыслей, утрату связи с реальностью и невозможность самостоятельно передвигаться. По результатам МРТ врачи диагностировали vCJD – одну из разновидностей болезни Крейтцфельдта-Якоба. Это прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга. Даже при легкой форме смерть наступает в 85% случаев.

Болезнь была открыта в 1920 году немецким невропатологом, в честь которого впоследствии и была названа, однако каким образом заразились пациенты, тогда установить было трудно. Сейчас известно несколько путей попадания в организм прионов, запускающих заболевание: так, в Новой Гвинее люди получают их в результате традиционного каннибализма, а в Европе все известные случаи связаны с употреблением мяса зараженных коров. Это дало болезни имя «коровье бешенство». В наши дни заболевание встречается в одном случае на миллион; в США ежегодно ставится около 350 таких диагнозов. Разновидность болезни, vCJD, поражает людей еще реже: по данным на 2012 год, во всем мире носителями было 220 человек, из них 170 – в Великобритании. В отличие от основной формы болезни Крейтцфельдта-Якоба, vCJD также может передаваться через трансплантацию зараженных органов или даже путем переливания крови.

Помочь 61-летнему пациенту врачи не смогли, но им было важно найти путь заражения, чтобы предупредить распространение болезни. Пересадки органов или переливания крови в жизни мужчины не было, а семья отрицала, что он стал жертвой коровьего мяса – в этом случае могли бы заболеть все остальные. Однако у заболевшего была необычная пищевая привычка – он охотился на белок и затем ел их. Неизвестно, были ли мозги белки специальным «деликатесом» или они случайно смешались с другими частями туши, но это стало единственным объяснением заражения мужчины.

Случай описала Тара Чэн, врач-ординатор в системе здравоохранения Рочестера. Она подготовила доклад о подозрениях на заболевание Крейтцфельдта-Якоба, появившихся в ее больнице за последние пять лет. Подобный случай с заражением беличьими мозгами также был зафиксирован в 1997 году, но тогда врачи знали о заболевании меньше, чем сейчас, и даже не выделяли его разновидности. Узнайте, как можно «подцепить» вирус Нипах.

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