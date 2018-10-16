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В британском зоопарке родился серебристый гиббон: видео
В Честерском зоопарке обитает несколько видов редких приматов, в том числе — серебристые гиббоны. Недавно к их числу добавился новорожденный представитель редкого вида.
Анастасия Баринова
16 октября 2018 в 19:32
Серебристые гиббоны (лат. Hylobates moloch) относятся к вымирающим видам животных: в дикой природе осталось не более 2500 особей обезьян с густой шерстью красивого цвета «перец с солью». Примат встречается только на острове Ява, но вырубка лесов и браконьерство негативно отражаются на его численности. По данным экологов, в течение следующего десятилетия в естественной среде обитания может не остаться ни одного серебристого гиббона.
Редкие приматы содержатся в нескольких зоопарках мира, и в этом числе – Честерский зоопарк. Здесь для обезьян создан вольер площадью 3 607 кв.м, максимально воссоздающий природные условия. Там пара взрослых гиббонов – самка по кличке Tilu и самец по кличке Alven – чувствуют себя комфортно. Впервые они стали родителями в 2016 году, а теперь на свет появился новый детёныш.
Несмотря на то, что кроха серебристый гиббон родился лишь 10 октября – его уже можно увидеть в вольере с другими обезьянами. Однако пока детёныш слишком маленький, чтобы можно было определить его пол, и сотрудники зоопарка предпочитают не беспокоить мать малыша, которая постоянно его оберегает. Серебристые гиббоны продолжают свой род раз в два-три года. Беременность длится около семи месяцев, и еще полтора года малыш питается материнским молоком. Затем он остается с семейной группой, а полностью самостоятельную жизнь начинает, достигнув только 8-10 лет.
Рождение серебристого гиббона на прошлой неделе увеличило показатели бэби-бума, зарегистрированного в Честерском зоопарке. В этом году там появилось на свет 733 детёныша самых разных видов млекопитающих.
Узнайте, как в Честерском зоопарке спасают сцинков.
Редкие приматы содержатся в нескольких зоопарках мира, и в этом числе – Честерский зоопарк. Здесь для обезьян создан вольер площадью 3 607 кв.м, максимально воссоздающий природные условия. Там пара взрослых гиббонов – самка по кличке Tilu и самец по кличке Alven – чувствуют себя комфортно. Впервые они стали родителями в 2016 году, а теперь на свет появился новый детёныш.
Несмотря на то, что кроха серебристый гиббон родился лишь 10 октября – его уже можно увидеть в вольере с другими обезьянами. Однако пока детёныш слишком маленький, чтобы можно было определить его пол, и сотрудники зоопарка предпочитают не беспокоить мать малыша, которая постоянно его оберегает. Серебристые гиббоны продолжают свой род раз в два-три года. Беременность длится около семи месяцев, и еще полтора года малыш питается материнским молоком. Затем он остается с семейной группой, а полностью самостоятельную жизнь начинает, достигнув только 8-10 лет.
Рождение серебристого гиббона на прошлой неделе увеличило показатели бэби-бума, зарегистрированного в Честерском зоопарке. В этом году там появилось на свет 733 детёныша самых разных видов млекопитающих.
Узнайте, как в Честерском зоопарке спасают сцинков.