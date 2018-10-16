  • Как дети в Исландии спасают тупиков
    Птенец тупика, спасенный на исландском архипелаге Вестманнаэйяр в августе 2016 года. Его нашли дети по дороге в школу. Фото: Sighvatur Jónsson / Facebook.com
  • Как дети в Исландии спасают тупиков
    Фото: Sighvatur Jónsson / Facebook.com
  • Как дети в Исландии спасают тупиков
    Фото: Sighvatur Jónsson / Facebook.com
Природа

Как дети в Исландии спасают тупиков

Тупики — всем знакомые морские птицы — страдают от соседства с человеком, но на помощь им приходят юные волонтёры.
Анастасия Баринова
16 октября 2018 в 19:12
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Атлантические тупики (лат. Fratercula arctica) относятся к уязвимым видам. Большую часть жизни они проводят в море, возвращаясь на сушу в сезон размножения. Птенцы быстро становятся самостоятельными: уже спустя полтора месяца после появления на свет они готовы покинуть гнездо (точнее, нору: их тупики роют в отвесных берегах), но именно в это время они сталкиваются с испытанием, которая может стоить им жизни.

Покидая сушу, малыши должны ориентироваться на лунную дорожку в море, но нередко ошибаются и летят в сторону городских огней. Оказавшись в населенных пунктах, голодные птицы слабеют и погибают в столкновении с машинами или встречах с кошками.

Около 40% всех атлантических тупиков обитает в Исландии, но с начала 2000-х годов их численность резко снизилась: с 7 млн до 5,4 млн особей. Исландские школьники с острова Хеймаэй нашли способ помочь птицам. Они организовали «Puffin patrol» и по вечерам прочёсывают улочки, где чаще всего можно увидеть заблудившихся тупиков.

  

Дети находят их и относят в природоохранные центры, где специалисты оценивают состояние каждой особи. Некоторые успевают испачкаться, и тогда птицу моют и сушат. А затем в светлое время суток тупиков выпускают на волю. Только в этом сезоне на острове Хеймаэй было спасено и выпущено больше 5 000 птиц. Подобный патруль действует и в канадском Ньюфаундленде


 К сожалению, помимо светового загрязнения, свою роль в уменьшении численности тупиков играет перемена климата: из-за потепления сокращается количество рыб (в частности, песчаных угрей), которыми питаются тупики. 

 Узнайте про жизнь тупиков больше.

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