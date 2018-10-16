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Консервант для мёртвых: секрет могильщика-погребателя
Тело погибшего животного — и стол, и дом для личинок жуков. Изучением жутковатых жучиных яслей занимаются учёные.
Анастасия Баринова
16 октября 2018 в 16:54
В мире насекомых есть семейство жуков мертвоеды (лат. Silphidae), получившие такое название из-за своей диеты. Об их жизни известно немало, но стартом к новому исследованию энтомологов Мичиганского государственного университета стало желание понять, почему выбранная мертвоедом падаль сохраняется сравнительно долго.
Учёные пронаблюдали за тем, как могильщики-погребатели (они же – черноусые могильщики, Nicrophorus vespilloides) продолжают свой род. Чувствительные хеморецепторы помогают насекомым находить мёртвых животных на большом расстоянии. Найдя труп (обычно – небольшой птицы или грызуна) самец и самка закапывают его, демонстрируя немалую силу: они способны передвинуть объект в 200 раз больше них самих на расстояние до одного метра. Под землёй тушка будет защищена от дневного зноя и других падальщиков. Следующий шаг – превращение мёртвого тела в ясли: черноусые могильщики не только питаются мясом, но и используют тушу как жилище для своего потомства.
Своими мощными челюстями жуки удаляют перья, мех и кожу в том месте, где будут отложены яйца, затем покрывают это место собственными выделениями и откладывают яица. Из них через 48 часов появляются личинки, a ткани трупа, обработанные ферментами взрослых особей, становятся для них и жилищем, и едой.
В рамках исследования этих процессов в лабораторию было помещено несколько мертвых мышей. Объекты, не отданные жукам, через 9 дней покрылись белым налётом и начали источать отвратительный запах, а на тушах, куда были подсажены могильщики, долгое время не было заметно признаков разложения – даже запаха.
Энтомологи проанализировали секрет, выделяемый жуками-родителями; в его составе были найдены бактерии и грибы, подавляющие рост микробов и других организмов. Это, в частности, гриб Yarrowia и ряд полезных бактерий. Они консервируют плоть, которая становится пропитанием для личинок, – и не позволяют размножаться другим микроорганизмам, участвующим в разложении мертвой ткани. Узнайте о сексуальных привычках жуков-могильщиков.
Учёные пронаблюдали за тем, как могильщики-погребатели (они же – черноусые могильщики, Nicrophorus vespilloides) продолжают свой род. Чувствительные хеморецепторы помогают насекомым находить мёртвых животных на большом расстоянии. Найдя труп (обычно – небольшой птицы или грызуна) самец и самка закапывают его, демонстрируя немалую силу: они способны передвинуть объект в 200 раз больше них самих на расстояние до одного метра. Под землёй тушка будет защищена от дневного зноя и других падальщиков. Следующий шаг – превращение мёртвого тела в ясли: черноусые могильщики не только питаются мясом, но и используют тушу как жилище для своего потомства.
Своими мощными челюстями жуки удаляют перья, мех и кожу в том месте, где будут отложены яйца, затем покрывают это место собственными выделениями и откладывают яица. Из них через 48 часов появляются личинки, a ткани трупа, обработанные ферментами взрослых особей, становятся для них и жилищем, и едой.
В рамках исследования этих процессов в лабораторию было помещено несколько мертвых мышей. Объекты, не отданные жукам, через 9 дней покрылись белым налётом и начали источать отвратительный запах, а на тушах, куда были подсажены могильщики, долгое время не было заметно признаков разложения – даже запаха.
Энтомологи проанализировали секрет, выделяемый жуками-родителями; в его составе были найдены бактерии и грибы, подавляющие рост микробов и других организмов. Это, в частности, гриб Yarrowia и ряд полезных бактерий. Они консервируют плоть, которая становится пропитанием для личинок, – и не позволяют размножаться другим микроорганизмам, участвующим в разложении мертвой ткани. Узнайте о сексуальных привычках жуков-могильщиков.
В рамках исследования этих процессов в лабораторию было помещено несколько мертвых мышей. Объекты, не отданные жукам, через 9 дней покрылись белым налётом и начали источать отвратительный запах, а на тушах, куда были подсажены могильщики, долгое время не было заметно признаков разложения — даже запаха.
Энтомологи проанализировали секрет, выделяемый жуками-родителями; в его составе были найдены бактерии и грибы, подавляющие рост микробов и других организмов. Это, в частности, гриб Yarrowia и ряд полезных бактерий. Они консервируют плоть, которая становится пропитанием для личинок, — и не позволяют размножаться другим микроорганизмам, участвующим в разложении мертвой ткани. Узнайте о сексуальных привычках жуков-могильщиков.