Природа

Шотландский водопад течёт вверх: видео

12 октября на Ирландию и Великобританию обрушился мощный шторм «Каллум». Местный житель снял одно из его странных последствий.
Анастасия Баринова
15 октября 2018 в 20:45
  • Шотландский водопад течёт вверх: видео
    Фото: Chris Martin/Love Scotland
Ветер около 110 километров в час и проливные дожди, вызванные штормом, привели к серьёзным разрушениям. На западе Великобритании погиб человек из-за оползня на автомагистрали, а The Sun сообщает о двоих утонувших

На территории Уэльса шторм стал причиной сильнейшего за 30 лет наводнения. А в Ирландии «Каллум» оставил без электроэнергии 30 тысяч домов и привел к нарушению транспортного сообщения. В Шотландии поднялся уровень водоемов; жители нескольких рыбацких деревушек эвакуированы. Некоторые автодороги перекрыты грудами обломков.

Несмотря на порывы ветра, в конце прошлой недели шотландцу Крису Мартину удалось снять уникальное природное явление: водопад, прежде падавший с обрывистых и скалистых берегов острова Скай (бухта Талискер), устремился в небо. Устойчивый штормовой ветер подхватывал потоки воды, заставляя их поворачивать вверх.




Сравните: вот так водопад в Талискер Бэй выглядит в спокойную погоду. 

 
  • Шотландский водопад течёт вверх: видео
    Фото: Andrew / Flickr.com


Между тем «Каллум» – это уже третий шторм в Великобритании начиная с сентября. В прошлом месяце в регионе бушевали бури «Брона» и «Али». Посмотрите на 40 штормов в одном коротком видео.

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