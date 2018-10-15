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Шотландский водопад течёт вверх: видео
12 октября на Ирландию и Великобританию обрушился мощный шторм «Каллум». Местный житель снял одно из его странных последствий.
Анастасия Баринова
15 октября 2018 в 20:45
110 километров в час и проливные дожди, вызванные штормом, привели к серьёзным разрушениям. На западе Великобритании погиб человек из-за оползня на автомагистрали, а The Sun сообщает о двоих утонувших.
На территории Уэльса шторм стал причиной сильнейшего за 30 лет наводнения. А в Ирландии «Каллум» оставил без электроэнергии 30 тысяч домов и привел к нарушению транспортного сообщения. В Шотландии поднялся уровень водоемов; жители нескольких рыбацких деревушек эвакуированы. Некоторые автодороги перекрыты грудами обломков.
Несмотря на порывы ветра, в конце прошлой недели шотландцу Крису Мартину удалось снять уникальное природное явление: водопад, прежде падавший с обрывистых и скалистых берегов острова Скай (бухта Талискер), устремился в небо. Устойчивый штормовой ветер подхватывал потоки воды, заставляя их поворачивать вверх.
Сравните: вот так водопад в Талискер Бэй выглядит в спокойную погоду.
Между тем «Каллум» – это уже третий шторм в Великобритании начиная с сентября. В прошлом месяце в регионе бушевали бури «Брона» и «Али». Посмотрите на 40 штормов в одном коротком видео.
На территории Уэльса шторм стал причиной сильнейшего за 30 лет наводнения. А в Ирландии «Каллум» оставил без электроэнергии 30 тысяч домов и привел к нарушению транспортного сообщения. В Шотландии поднялся уровень водоемов; жители нескольких рыбацких деревушек эвакуированы. Некоторые автодороги перекрыты грудами обломков.
Несмотря на порывы ветра, в конце прошлой недели шотландцу Крису Мартину удалось снять уникальное природное явление: водопад, прежде падавший с обрывистых и скалистых берегов острова Скай (бухта Талискер), устремился в небо. Устойчивый штормовой ветер подхватывал потоки воды, заставляя их поворачивать вверх.
Сравните: вот так водопад в Талискер Бэй выглядит в спокойную погоду.
Между тем «Каллум» – это уже третий шторм в Великобритании начиная с сентября. В прошлом месяце в регионе бушевали бури «Брона» и «Али». Посмотрите на 40 штормов в одном коротком видео.