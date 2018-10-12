Леопард стал жертвой крокодила: видео
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"After dinner, we went to see what was at the fence at Lower Sabie. We were shocked to find that this huge croc had just caught a leopard! So sad, but I guess that this is nature. It eventually dragged the leopard towards the river and we lost sight of it." Seen a recently at Lower Sabie #tingedby Kevin Isakow If you are in the park and want these kind of sightings alerts in real time, join out WhatsApp group! Send us a dm to join. Tags: #Nature#travel#vacation#view#adventure#outdoors#explore#lucky#wilderness#Tourist#Visiting#animal#camping#wild#africa#wildlife#safari#Krugernationalpark#Kruger#Krugerpark#Knp#Exploring#naturephotography#videos #viral#leopards#crocodile#video#leopard
Автор видео говорит: «Мы были в шоке, когда увидели огромного крокодила, который только что поймал леопарда. Это очень грустно, но, думаю, такова природа. В конце концов он уволок леопарда к реке, и мы потеряли его из виду».
Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает множество представителей африканской фауны, в том числе – нильские крокодилы. Они способны вырастать до пяти метров в длину при массе до 700 кг, благодаря чему не имеют врагов в естественной среде обитания. Взрослые особи могут нападать на таких крупных и сильных зверей, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и все виды кошачьих.
На наземных животных крокодилы охотятся из засады, спрятавшись в воде. При приближении жертвы они стремительно выскакивают, моментально сжимая челюсти. За один прием пищи рептилия способна съесть до 20% своего веса, а остатки она нередко припрятывает про запас. Леопарды не относятся к рекордно крупным кошкам: в среднем взрослое животное весит около 75 кг. Поэтому попавший на видео охотник, вероятнее всего, съест свою добычу сразу.
Узнайте, какой крокодил считается самым большим.
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"After dinner, we went to see what was at the fence at Lower Sabie. We were shocked to find that this huge croc had just caught a leopard! So sad, but I guess that this is nature. It eventually dragged the leopard towards the river and we lost sight of it.» Seen a recently at Lower Sabie #tingedby Kevin Isakow If you are in the park and want these kind of sightings alerts in real time, join out WhatsApp group! Send us a dm to join. Tags: #Nature#travel#vacation#view#adventure#outdoors#explore#lucky#wilderness#Tourist#Visiting#animal#camping#wild#africa#wildlife#safari#Krugernationalpark#Kruger#Krugerpark#Knp#Exploring#naturephotography#videos #viral#leopards#crocodile#video#leopard
Публикация от Latest Sightings — Kruger (@latestkruger) 12 Окт 2018 в 1:55 PDT
Автор видео говорит: «Мы были в шоке, когда увидели огромного крокодила, который только что поймал леопарда. Это очень грустно, но, думаю, такова природа. В конце концов он уволок леопарда к реке, и мы потеряли его из виду».
Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает множество представителей африканской фауны, в том числе — нильские крокодилы. Они способны вырастать до пяти метров в длину при массе до 700 кг, благодаря чему не имеют врагов в естественной среде обитания. Взрослые особи могут нападать на таких крупных и сильных зверей, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и все виды кошачьих.
На наземных животных крокодилы охотятся из засады, спрятавшись в воде. При приближении жертвы они стремительно выскакивают, моментально сжимая челюсти. За один прием пищи рептилия способна съесть до 20% своего веса, а остатки она нередко припрятывает про запас. Леопарды не относятся к рекордно крупным кошкам: в среднем взрослое животное весит около 75 кг. Поэтому попавший на видео охотник, вероятнее всего, съест свою добычу сразу.
Узнайте, какой крокодил считается самым большим.