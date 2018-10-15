Брачные игры малых панд
Его зовут Сандар, ее – Куси. Этих малых панд познакомили друг с другом в зоопарке Веллингтон (Новая Зеландия). В рамках программы по размножению животных в неволе зоопарки по всему миру обмениваются особями для спаривания: так ученые стремятся увеличить численность и генетическое разнообразие видов, которые находятся под угрозой вымирания. «Сандар и Куси прибыли в Веллингтон из разных мест и очень хорошо поладили», – говорит Максин Дженкинс, руководитель отделения хищников. Но даже при взаимной симпатии, чтобы создать семью, малым пандам нужно много времени: самки могут спариваться лишь раз в году – и только в течение 24 часов.
В июле 2017 года работники зоопарка, наконец, заметили, что панды начали брачные игры: оба громко кричали, Сандар сгонял Куси с дерева на землю, часами ее преследовал, а затем произошел половой акт, и, возможно, не один. Несколько месяцев спустя появились признаки беременности: Куси пополнела, принялась собирать ветки и листья для гнезда. 17 декабря она родила. Детеныша назвали Нгима (в переводе с непальского – «солнце в небе»). «Когда-нибудь Нгима тоже примет участие в программе размножения», – комментирует довольный Дженкинс.
Ареал
Ailurus fulgens, известные как красные панды, малые панды и огненные лисы, обитают в некоторых регионах Китая, Бутана, Индии, Мьянмы и Непала. Они предпочитают невысокие склоны предгорий, смешанные леса и заросли бамбука (который и составляет основу их рациона).
Охранный статус
Международный союз охраны природы классифицирует малых панд как вид, находящийся под угрозой. Их среда обитания приходит в упадок и сокращается под влиянием хозяйственной деятельности человека; панд отлавливают, чтобы продавать в качестве домашних животных, еще они страдают от болезней, которые переносят собаки.
Любопытный факт
В Бутане некоторые верят, что малые панды – реинкарнации буддийских монахов, поэтому встретить это животное – очень хороший знак.