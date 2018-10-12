Личность: Рут Метцель
Рут Метцель смогла придумать способ спасти экосистему, которой грозит серьезная опасность: для этого она подружилась с местными жителями. Уже десять лет эколог изучает стремительно исчезающие тропические сухие леса в глубинке Панамы. В провинции Лос-Сантос экстенсивное развитие скотоводства угрожает лесу. Фермеры гордятся своими традициями, но многие из них уже осознают – старые методы землепользования пора менять, пока не поздно.
Рут – сооснователь проекта «Азуэро», ее цель – научить фермеров, которые вредят лесной экосистеме, жить с ней в гармонии. «Самое важное – говорить с людьми, желательно, прямо у них дома», – говорит Рут. Экперты проекта помогают фермерам определить, где и какие именно деревья (лесные и плодовые) лучше всего высадить у них на фермах. Новые деревья помогают восполнить леса и восстановить естественную среду обитания для животных (в частности, для находящейся на грани вымирания местного подвида обезьяны-паука). С 2017 года в рамках проекта посажено уже более 5000 деревьев.
Национальное географическое общество поддержало проект «Азуэро», выдав Рут грант на обучение панамских ремесленников ответственному сбору трав, семян и других материалов, которые они используют в своих изделиях. Рут говорит, что конечная цель проекта – не только предотвратить исчезновение экосистемы, но и восстановить ее.