  • Дружелюбный тюлень забирается в лодку: видео
    Фото: Rupert Kirkwood/Facebook
  • Дружелюбный тюлень забирается в лодку: видео
    Фото: Rupert Kirkwood/Facebook
  • Дружелюбный тюлень забирается в лодку: видео
    Фото: Rupert Kirkwood/Facebook
  • Дружелюбный тюлень забирается в лодку: видео
    Фото: Rupert Kirkwood/Facebook
  • Дружелюбный тюлень забирается в лодку: видео
    Фото: Rupert Kirkwood/Facebook
Природа

Дружелюбный тюлень забирается в лодку: видео

У берегов Англии в байдарки туристов попытался забраться незваный гость.
Анастасия Баринова
12 октября 2018 в 19:40
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Ветеринар Руперт Кирквуд (Rupert Kirkwood) давно увлекается водными видами спорта, а после выхода на пенсию стал уделять им ещё больше времени. Он также ведет блог, посвященный каякингу.

5 октября с ним и его друзьями произошло удивительное событие: во время морской прогулки у берегов Южного Корнуолла к ним подплыл тюлень. Зверь не боялся людей и даже пытался влезть в лодки. Мужчина не стал брать на борт пассажира (ведь даже самые мелкие представители этого семейства весят около сотни килограммов).

По мнению Руперта, тюлень был голоден и искал пищу. Напомним, что прикармливать диких животных (даже дружелюбных) нельзя: во-первых, едва ли в пайке походника найдётся подходящая  еда, во-вторых, зверь может пристраститься к подачкам и лишиться осторожности – а однажды это может стоить ему жизни.  Посмотрите, как акула вцепилась в лодку рыбака.

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