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Поздравляем, у вас альпака: пополнение в Московском зоопарке
26 августа в столичном зоопарке родился детеныш безгорбого верблюда — альпаки. Сейчас малыша уже можно увидеть в вольерах, открытых для посетителей.
Анастасия Баринова
12 октября 2018 в 19:30
В конце 2016 года в Московский зоопарк прибыли первые альпаки: две самки рыжего и черного окраса, и бело-серый самец. Спустя полгода здесь впервые родился малыш: самка редкой белой масти.
Комфортные условия содержания позволяют зверям уверенно продолжать свой род, и второй малыш увидел свет 26 августа 2018 года. В этот раз также родилась самка; ее окраска – темно-коричневая. При рождении детеныш весил около килограмма, а теперь он тяжелее в шесть раз.
Большую часть времени альпака проводит в наружном вольере вместе со своей матерью. Другие члены группы относятся к ней с интересом и нежностью, а сама она активно исследует окружающий мир: прогуливается и с любопытством наблюдает за посетителями. В незнакомых или пугающих ситуациях малышка утыкается в пушистый бок матери.
Как и в дикой природе, до 4 месяцев малышка будет питаться исключительно материнским молоком, а затем постепенно начнет пробовать взрослую пищу: сено, ивовые ветки, траву. При этом рядом с матерью она, как и другие детёныши этого вида, будет держаться в течение всего первого года жизни.
Альпака (лат. Vicugna pacos) – одомашненная форма южноамериканского верблюда викунья. Считается, что индейцы Перу стали впервые разводить альпак около 6000 лет назад ради теплой и легкой шерсти, и до сих пор в Андах есть множество специальных ферм. Во время колонизации Южной Америки вид был почти истреблен, но в наши дни охота на альпак запрещена, а в зоопарках мира существует стабильная популяция вида. В частности, Московский зоопарк принимает участие в Европейской программе по сохранению викуний. Среди других южноамериканских животных, которых можно увидеть в этом учреждении – лама, гуанако и капибары. Посмотрите на руконожку из зоопарка Денвера.
Комфортные условия содержания позволяют зверям уверенно продолжать свой род, и второй малыш увидел свет 26 августа 2018 года. В этот раз также родилась самка; ее окраска – темно-коричневая. При рождении детеныш весил около килограмма, а теперь он тяжелее в шесть раз.
Большую часть времени альпака проводит в наружном вольере вместе со своей матерью. Другие члены группы относятся к ней с интересом и нежностью, а сама она активно исследует окружающий мир: прогуливается и с любопытством наблюдает за посетителями. В незнакомых или пугающих ситуациях малышка утыкается в пушистый бок матери.
Как и в дикой природе, до 4 месяцев малышка будет питаться исключительно материнским молоком, а затем постепенно начнет пробовать взрослую пищу: сено, ивовые ветки, траву. При этом рядом с матерью она, как и другие детёныши этого вида, будет держаться в течение всего первого года жизни.
Альпака (лат. Vicugna pacos) – одомашненная форма южноамериканского верблюда викунья. Считается, что индейцы Перу стали впервые разводить альпак около 6000 лет назад ради теплой и легкой шерсти, и до сих пор в Андах есть множество специальных ферм. Во время колонизации Южной Америки вид был почти истреблен, но в наши дни охота на альпак запрещена, а в зоопарках мира существует стабильная популяция вида. В частности, Московский зоопарк принимает участие в Европейской программе по сохранению викуний. Среди других южноамериканских животных, которых можно увидеть в этом учреждении – лама, гуанако и капибары. Посмотрите на руконожку из зоопарка Денвера.