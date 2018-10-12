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«Решил отдохнуть» Фото: Анюйский ФГБУ «Заповедное Приамурье»
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«Семейка огаря: на прогулке с мамой» Фото: Богдинско-Баскунчакский заповедник
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«Ворон» Фото: Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»
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«Весенняя встреча после зимней разлуки» Фото: Анюйский ФГБУ «Заповедное Приамурье»
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«Здравствуйте, возьмите меня на конкурс!» Фото: Богдинско-Баскунчакский заповедник
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«Олень на сопке» Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
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«Косуля в ольховом болоте» Фото: ФГБУ Хопёрский заповедник
Крадущийся тигр, затаившийся леопард: конкурс на лучшие кадры с фотоловушек
Заповедники и другие природоохранные организации соревнуются за победу в конкурсе «Фотоловушка»; победитель станет известен в конце года.
Анастасия Баринова
12 октября 2018 в 18:10
Изображения животных в их естественной среде обитания нередко представляют не только научный, но и художественный интерес – где еще можно почувствовать себя невидимым наблюдателем за жизнью природы? В 2015 году компания «Лесной мониторинг» отметила этот факт и впервые организовала национальный конкурс «Фотоловушка». Еще одной целью конкурса является популяризация антибраконьерского (охранного) оборудования. К рассмотрению принимаются как фотографии, так и видеозаписи.
Конкурс-2018 начался летом, прием работ завершился в октябре, а итоги будут подведены 25 декабря. В состав жюри входят представители заповедников, природоохранных фондов и СМИ, при этом голосовать может любой пользователь интернета на странице конкурса; регистрация не требуется.
Фотоловушки подарили нам редкие кадры не менее редких зверей, запечатлев их повадки, игры, соперничество и охоту. В фото- и видеоматериалах, представленных на странице конкурса, мы можем увидеть, как играют на берегу реки выдры, как трапезничает медведь у лосиной туши, как играют щенки енотовидной собаки, как воюют за территорию тигры и прогуливаются изюбры. Также можно стать свидетелями других моментов, подсмотренных удачно расположенной камерой.
Участники соревнуются в нескольких категориях: хищники, кошачьи, копытные, другие виды животных и птиц. Есть дополнительные номинации – такие, как приз зрительских симпатий. В прошлом году также отдельно рассматривалось «Фото леопарда, набравшее наибольшее количество голосов». Победителем стала фотография «Леопардесса Борте с котенком», сделанная в национальном парке «Земля леопарда».
В «Земле Леопарда» установлено множество фотоловушек, в которые попадают не только леопарды, но и другие редкие виды животных.
Конкурс-2018 начался летом, прием работ завершился в октябре, а итоги будут подведены 25 декабря. В состав жюри входят представители заповедников, природоохранных фондов и СМИ, при этом голосовать может любой пользователь интернета на странице конкурса; регистрация не требуется.
Фотоловушки подарили нам редкие кадры не менее редких зверей, запечатлев их повадки, игры, соперничество и охоту. В фото- и видеоматериалах, представленных на странице конкурса, мы можем увидеть, как играют на берегу реки выдры, как трапезничает медведь у лосиной туши, как играют щенки енотовидной собаки, как воюют за территорию тигры и прогуливаются изюбры. Также можно стать свидетелями других моментов, подсмотренных удачно расположенной камерой.
Участники соревнуются в нескольких категориях: хищники, кошачьи, копытные, другие виды животных и птиц. Есть дополнительные номинации – такие, как приз зрительских симпатий. В прошлом году также отдельно рассматривалось «Фото леопарда, набравшее наибольшее количество голосов». Победителем стала фотография «Леопардесса Борте с котенком», сделанная в национальном парке «Земля леопарда».
В «Земле Леопарда» установлено множество фотоловушек, в которые попадают не только леопарды, но и другие редкие виды животных.