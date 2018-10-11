Природа

Женщину с белкой-антидепрессантом сняли с авиарейса

Рейс авиакомпании Frontier Airlines из Орландо в Кливленд был задержан на два часа после того, как у одной из пассажирок в сумке была замечена белка.
Анастасия Баринова
11 октября 2018 в 19:31
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  • Женщину с белкой-антидепрессантом сняли с авиарейса
    Фото: Pixabay.com
Термин «животные эмоциональной поддержки» становится в последнее время все более популярным: это не просто домашний питомец или поводырь для человека с ограниченными возможностями – это, в первую очередь, своеобразный психотерапевт, который помогает облегчить симптомы тревоги или депрессии. И поскольку для разных людей такими «антидепрессантами» могут стать разные представители фауны – список «животных эмоциональной поддержки» достаточно велик.

Авиакомпании обязаны возить такое животное бесплатно, однако им оставлено право принимать таких пассажиров на борт или отказывать в перевозке на свое усмотрение. Так, в этом году American Airlines запретила проносить на борт ежей, коз, рептилий, птиц, насекомых и многих других представителей фауны. Право оказывать эмоциональную поддержку во время полета было оставлено лишь натренированным зверям, таким как собаки или карликовые пони.

Аналогичное правило недавно приняла американская бюджетная авиакомпания Frontier Airlines. Оно вступит в силу 1 ноября, но применяется почему-то уже сейчас. На днях одна из клиенток сообщила, что боится летать, поэтому на борту с ней будет животное для эмоциональной поддержки, и никто из сотрудников не уточнил, кого именно пассажирка планирует взять в полет. Оказалось, что аэрофобию женщины лечит белка. Как только хвостатый «нарушитель» был замечен – хозяйку и белку попросили покинуть салон. Женщина решительно не хотела расставаться с питомцем, даже оказала сопротивление и ругалась, поэтому стюардессам пришлось вызывать стражей порядка и эвакуировать всех пассажиров. 

В Frontier Airlines настаивают, что перевозка грызунов на борту самолета невозможна. Интересно, что эта авиакомпания использует в дизайне своих самолетов разных животных. В частности, картинкой с белкой украшен хвост лайнера Airbus A320-214. Однако «скандальный рейс» выполнялся на Airbus A321 и, таким образом, был украшен изображением другого представителя фауны.

  • Женщину с белкой-антидепрессантом сняли с авиарейса
    Фото: Jose Gomez/Flickr.com


Авиационные эксперты согласны с необходимостью ограничений: идея иметь «эмоционального помощника» находит все больше последователей, и в результате остальные путешественники все чаще испытывают неудобства. Мешающие проезду тележек собаки, мочащиеся на сидениях кошки и бродящие по салону утки – это лишь небольшой список жалоб. Многие животные сами испытывают стресс от полета и не только не помогают хозяевам, но и бросаются на посторонних.

Посмотрите на помощницу-индейку, которую раньше пускали на борт самолета.

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