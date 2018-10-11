Женщину с белкой-антидепрессантом сняли с авиарейса
Авиакомпании обязаны возить такое животное бесплатно, однако им оставлено право принимать таких пассажиров на борт или отказывать в перевозке на свое усмотрение. Так, в этом году American Airlines запретила проносить на борт ежей, коз, рептилий, птиц, насекомых и многих других представителей фауны. Право оказывать эмоциональную поддержку во время полета было оставлено лишь натренированным зверям, таким как собаки или карликовые пони.
Аналогичное правило недавно приняла американская бюджетная авиакомпания Frontier Airlines. Оно вступит в силу 1 ноября, но применяется почему-то уже сейчас. На днях одна из клиенток сообщила, что боится летать, поэтому на борту с ней будет животное для эмоциональной поддержки, и никто из сотрудников не уточнил, кого именно пассажирка планирует взять в полет. Оказалось, что аэрофобию женщины лечит белка. Как только хвостатый «нарушитель» был замечен – хозяйку и белку попросили покинуть салон. Женщина решительно не хотела расставаться с питомцем, даже оказала сопротивление и ругалась, поэтому стюардессам пришлось вызывать стражей порядка и эвакуировать всех пассажиров.
A woman was removed from a flight departing from Orlando after bringing an 'emotional support squirrel' on the plane. Police were called when she refused to leave the plane. STORY: https://t.co/qcyHmqNvL4 pic.twitter.com/WYTFNBAeFf— FOX 5 DC (@fox5dc) 10 октября 2018 г.
В Frontier Airlines настаивают, что перевозка грызунов на борту самолета невозможна. Интересно, что эта авиакомпания использует в дизайне своих самолетов разных животных. В частности, картинкой с белкой украшен хвост лайнера Airbus A320-214. Однако «скандальный рейс» выполнялся на Airbus A321 и, таким образом, был украшен изображением другого представителя фауны.
Авиационные эксперты согласны с необходимостью ограничений: идея иметь «эмоционального помощника» находит все больше последователей, и в результате остальные путешественники все чаще испытывают неудобства. Мешающие проезду тележек собаки, мочащиеся на сидениях кошки и бродящие по салону утки – это лишь небольшой список жалоб. Многие животные сами испытывают стресс от полета и не только не помогают хозяевам, но и бросаются на посторонних.
Посмотрите на помощницу-индейку, которую раньше пускали на борт самолета.
A woman was removed from a flight departing from Orlando after bringing an 'emotional support squirrel' on the plane. Police were called when she refused to leave the plane. STORY: https://t.co/qcyHmqNvL4 pic.twitter.com/WYTFNBAeFf
— FOX 5 DC (@fox5dc) 10 октября 2018 г.
В Frontier Airlines настаивают, что перевозка грызунов на борту самолета невозможна. Интересно, что эта авиакомпания использует в дизайне своих самолетов разных животных. В частности, картинкой с белкой украшен хвост лайнера Airbus A320−214. Однако «скандальный рейс» выполнялся на Airbus A321 и, таким образом, был украшен изображением другого представителя фауны.
Авиационные эксперты согласны с необходимостью ограничений: идея иметь «эмоционального помощника» находит все больше последователей, и в результате остальные путешественники все чаще испытывают неудобства. Мешающие проезду тележек собаки, мочащиеся на сидениях кошки и бродящие по салону утки — это лишь небольшой список жалоб. Многие животные сами испытывают стресс от полета и не только не помогают хозяевам, но и бросаются на посторонних.
Посмотрите на помощницу-индейку, которую раньше пускали на борт самолета.