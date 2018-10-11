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Медведь 409 — победитель конкурса. Фото: Brent Mosbrook/Katmai National Park & Preserve
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Фото: Katmai National Park & Preserve
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Фото: Katmai National Park & Preserve
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На Ратушной площади в Старом городе в Средние века шла бойкая торговля, теперь же она ведет задумчивую жизнь туристического аттракциона.
Какой медведь самый толстый? Заповедник на Аляске провёл голосование
В Национальном парке Катмай на Аляске определили самого отъевшегося мишку.
Анастасия Баринова
11 октября 2018 в 20:53
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Чтобы пережить зимнюю спячку, медведю нужно запастись изрядным количеством жира за лето и осень.
Добыть достаточно корма можно, например, на реке Брукс в заповеднике Катмай (Katmai National Park and Preserve), штат Аляска. Всё лето по реке на нерест поднимаются сотни тысяч лососей, и 2200 обитающих в парке медведей могут пировать от души. Более того, обилие пищи позволяет им быть избирательными: медведи предпочитают самые питательные части лосося – кожу, мозг и икру. А за зиму жир «сгорает», и из берлоги медведь выходит, скинув 15-30% своего веса. Ежегодно наблюдая эти метаморфозы, представители заповедника решили провели конкурс на звание самого толстого медведя.
После череды голосований на странице заповеднике в Facebook победительницей была признана медведица по кличке Beadnose (409). Представители парка поясняют, что она всегда стремительно набирает вес, как только перестает заботиться о детенышах. Впрочем, и остальные претенденты не сильно уступают ей в размерах.
Например, самца 747 сравнивали с его тёзкой – лайнером «Боинг», а его фотографии в Интернете рейнджеры снабдили подписью: «Это медведь или гиппопотам?».
Посмотрите, как медведи пришли в гости к людям.
Добыть достаточно корма можно, например, на реке Брукс в заповеднике Катмай (Katmai National Park and Preserve), штат Аляска. Всё лето по реке на нерест поднимаются сотни тысяч лососей, и 2200 обитающих в парке медведей могут пировать от души. Более того, обилие пищи позволяет им быть избирательными: медведи предпочитают самые питательные части лосося – кожу, мозг и икру. А за зиму жир «сгорает», и из берлоги медведь выходит, скинув 15-30% своего веса. Ежегодно наблюдая эти метаморфозы, представители заповедника решили провели конкурс на звание самого толстого медведя.
После череды голосований на странице заповеднике в Facebook победительницей была признана медведица по кличке Beadnose (409). Представители парка поясняют, что она всегда стремительно набирает вес, как только перестает заботиться о детенышах. Впрочем, и остальные претенденты не сильно уступают ей в размерах.
Например, самца 747 сравнивали с его тёзкой – лайнером «Боинг», а его фотографии в Интернете рейнджеры снабдили подписью: «Это медведь или гиппопотам?».
Посмотрите, как медведи пришли в гости к людям.