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Зоопарк спасает пострадавших от урагана черепах: видео
Морские черепахи во Флориде гнездятся с мая по октябрь, но именно на это время выпадает сезон ураганов. Людям приходится заботиться о беспомощных малышах.
Анастасия Баринова
11 октября 2018 в 17:47
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Раз в два-три года морские черепахи возвращаются к берегу, где они появились на свет, чтобы продолжить свой род. Рептилия откладывает 80-120 яиц, закапывает их в песок и отправляется обратно в открытый океан. Спустя два месяца детеныши вылупляются и сразу двигаются в сторону моря, влекомые инстинктом.
К несчастью, во Флориде время появления черепашат на свет совпадает с сезоном ураганов, которые, к тому же, происходят здесь все чаще и имеют все большую интенсивность. И хотя детеныши черепах рождаются с достаточным запасом сил, чтобы самостоятельно совершить первое плавание к месту кормления – растущим далеко в океане водорослям, перед огромными волнами они устоять не в силах. Разбушевавшаяся стихия раз за разом возвращает новорожденных рептилий обратно на берег, а потратив энергию на борьбу с волнами, те уже не могут вновь отправиться в плавание и становятся легкой добычей для хищников.
Местный зоопарк Brevard Zoo при помощи волонтеров помогает логгерхедам и зеленым черепахам, оказавшимся в подобном положении. Их собирают с побережья, проверяют на наличие травм и дают отдохнуть в спокойной воде. Реабилитация занимает от 12 до 24 часов, после чего набравшиеся сил малыши готовы к новой жизни в естественной среде обитания.
«Мы хотим вернуть этих малышей в океан, как только ураган утихнет», – отметили сотрудники зоопарка, поделившись этим видео.
Позже спасенных детенышей черепах на лодках отвезут в естественную среду обитания, где они будут в безопасности.
В конце сентября на регион обрушился тропический шторм «Лесли», усилившийся затем до урагана. Специалисты зоопарка уже помогли 300 детенышам морских черепах. Узнайте о черепахе, отложившей яйца в отеле.
К несчастью, во Флориде время появления черепашат на свет совпадает с сезоном ураганов, которые, к тому же, происходят здесь все чаще и имеют все большую интенсивность. И хотя детеныши черепах рождаются с достаточным запасом сил, чтобы самостоятельно совершить первое плавание к месту кормления – растущим далеко в океане водорослям, перед огромными волнами они устоять не в силах. Разбушевавшаяся стихия раз за разом возвращает новорожденных рептилий обратно на берег, а потратив энергию на борьбу с волнами, те уже не могут вновь отправиться в плавание и становятся легкой добычей для хищников.
Местный зоопарк Brevard Zoo при помощи волонтеров помогает логгерхедам и зеленым черепахам, оказавшимся в подобном положении. Их собирают с побережья, проверяют на наличие травм и дают отдохнуть в спокойной воде. Реабилитация занимает от 12 до 24 часов, после чего набравшиеся сил малыши готовы к новой жизни в естественной среде обитания.
«Мы хотим вернуть этих малышей в океан, как только ураган утихнет», – отметили сотрудники зоопарка, поделившись этим видео.
Позже спасенных детенышей черепах на лодках отвезут в естественную среду обитания, где они будут в безопасности.
В конце сентября на регион обрушился тропический шторм «Лесли», усилившийся затем до урагана. Специалисты зоопарка уже помогли 300 детенышам морских черепах. Узнайте о черепахе, отложившей яйца в отеле.