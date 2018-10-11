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Крупная акула нападает на мелкую: видео
Конкуренция — один из главных принципов дикой природы. Вот свежий пример из Южной Африки.
Анастасия Баринова
11 октября 2018 в 18:38
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У берегов ЮАР, в акватории города Мосселбай, дайверы снимали акул. Такая фотоохота широко распространена: акулы заняты трапезой и не обращают внимания на людей в клетке. В большинстве случаев позволяет туристам сделать красочные фотографии и видеозаписи.
Схема сработала: ныряльщикам удалось приманить к клетке большую белую акулу и особь поменьше – очевидно, другого вида.
Наблюдатели оставались в безопасности, однако одна из акул вместо приманки схватила свою мелкую соседку. Впрочем, та избежала гибели и серьёзных травм.
Эксперт BBC по акулам напомнила журналистам Daily Mail, что для акул характерна внутриутробная оофагия – своего рода каннибализм, когда эмбрион поедает неоплодотворенные яйца и другие эмбрионы. В желудках белых акул находили и останки других акул, однако ученые точно не знают, была ли эта трапеза результатом схватки, или же хищная рыба полакомилась падалью.
Сцена, попавшая на видео, не может быть примером истинного каннибализма: в данном случае акул кормили люди, охотиться им было не нужно, то есть ситуация была смоделирована и отличалась от природной. Скорее всего, речь идет о пищевой конкуренции: крупная особь просто хотела отогнать мелкую от одной небольшой приманки. Узнайте о питании белой акулы больше.
Схема сработала: ныряльщикам удалось приманить к клетке большую белую акулу и особь поменьше – очевидно, другого вида.
Наблюдатели оставались в безопасности, однако одна из акул вместо приманки схватила свою мелкую соседку. Впрочем, та избежала гибели и серьёзных травм.
Эксперт BBC по акулам напомнила журналистам Daily Mail, что для акул характерна внутриутробная оофагия – своего рода каннибализм, когда эмбрион поедает неоплодотворенные яйца и другие эмбрионы. В желудках белых акул находили и останки других акул, однако ученые точно не знают, была ли эта трапеза результатом схватки, или же хищная рыба полакомилась падалью.
Сцена, попавшая на видео, не может быть примером истинного каннибализма: в данном случае акул кормили люди, охотиться им было не нужно, то есть ситуация была смоделирована и отличалась от природной. Скорее всего, речь идет о пищевой конкуренции: крупная особь просто хотела отогнать мелкую от одной небольшой приманки. Узнайте о питании белой акулы больше.