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Спасение упавшего в колодец леопарда: видео
Индийские защитники природы помогли самке леопарда выбраться из глубокого колодца.
Анастасия Баринова
10 октября 2018 в 18:08
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Леопарды в Индии часто селятся вблизи населенных пунктов, охотясь на домашний скот. Раньше правительство пыталось реализовать программу по переселению этих зверей подальше от жилища человека, но хищники возвращались на прежние места: они привыкли к легкой добыче. Однако жизнь рядом с деревнями имеет не только плюсы, но и минусы: в частности, звери постоянно попадают в глубокие колодцы или другие ловушки. Об очередном подобном случае сообщили жители одной из деревень в штате Махараштра.
Самка леопарда не могла выбраться из девятиметрового колодца самостоятельно, и на помощь пришли экологи из организации Wildlife SOS. У них уже есть опыт в проведении подобных спасательных операций: ранее они спасли из колодца другого леопарда. Прибыв на место нового происшествия, представители Wildlife SOS спустили зверю деревянную лестницу, и пятнистая кошка – ей оказалась семилетняя самка – смогла забраться на перекладины и отдохнуть.
После этого в колодец была опущена клетка, сделанная для подобных случаев. После недолгих колебаний продрогшая в воде самка самостоятельно запрыгнула в ящик, и одна из его поднятых стенок сразу же закрылась, позволяя поднять ценный «пятнистый груз» на поверхность.
Позже спасенную самку выпустили обратно в дикую природу. Узнайте, как из колодца вытащили львицу.
Самка леопарда не могла выбраться из девятиметрового колодца самостоятельно, и на помощь пришли экологи из организации Wildlife SOS. У них уже есть опыт в проведении подобных спасательных операций: ранее они спасли из колодца другого леопарда. Прибыв на место нового происшествия, представители Wildlife SOS спустили зверю деревянную лестницу, и пятнистая кошка – ей оказалась семилетняя самка – смогла забраться на перекладины и отдохнуть.
После этого в колодец была опущена клетка, сделанная для подобных случаев. После недолгих колебаний продрогшая в воде самка самостоятельно запрыгнула в ящик, и одна из его поднятых стенок сразу же закрылась, позволяя поднять ценный «пятнистый груз» на поверхность.
Позже спасенную самку выпустили обратно в дикую природу. Узнайте, как из колодца вытащили львицу.