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Как дикие собаки охотятся на буйволов: видео
Осматривая природный парк в Ботсване, туристы увидели стаю гиеновидных собак и приблизились, чтобы лучше рассмотреть их. Развернувшаяся затем сцена ярко иллюстрирует законы дикой природы.
Анастасия Баринова
10 октября 2018 в 16:24
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В дельте реки Окаванго в Ботсване создана заповедная территория Moremi Game Reserve. Туристы, посетившие его недавно, стали свидетелями яркой и жестокой сцены охоты. По их словам, в течение тура они уже видели антилоп, зебр, жирафов, львов и множество других обитателей парка, но гиеновидные собаки им не попадались: они лишь слышали их лай и крики на отдалении.
Утром последнего дня тура удача все же улыбнулась туристам: они заметили стаю собак рядом со стадом буйволов, в котором были и взрослые особи, и телята.
В момент, когда машины подъехали поближе, собаки расправлялись с двумя малышами, а затем набросились на следующих. Буйволы лишь беспомощно топтались неподалеку: собак было слишком много, чтобы им можно было дать отпор. Порой быки пробовали подойти к месту схватки, но отступали перед стаей хищников.
На этой охоте собаки отбили от стада пятерых телят. Снявшее видео туристы говорят, что такое зрелище предстало перед ними впервые. Удивлен был и опытный гид.
Гиеновидные, или гиеновые собаки (лат. Lycaon pictus) относятся к вымирающим видам животных: в наши дни они встречаются в Южной Африки и некоторых регионах на северо-востоке континента.
Они живут и охотятся стаями из пары десятков особей. При этом в стае установлена особая иерархия: самцы подчиняются альфа-самцу, а самки – альфа-самке.
Их обычной дичью являются некрупные антилопы, а также старые, юные или раненные особи более крупных копытных. Сравните, как на буйволов охотятся львы.
Утром последнего дня тура удача все же улыбнулась туристам: они заметили стаю собак рядом со стадом буйволов, в котором были и взрослые особи, и телята.
В момент, когда машины подъехали поближе, собаки расправлялись с двумя малышами, а затем набросились на следующих. Буйволы лишь беспомощно топтались неподалеку: собак было слишком много, чтобы им можно было дать отпор. Порой быки пробовали подойти к месту схватки, но отступали перед стаей хищников.
На этой охоте собаки отбили от стада пятерых телят. Снявшее видео туристы говорят, что такое зрелище предстало перед ними впервые. Удивлен был и опытный гид.
Гиеновидные, или гиеновые собаки (лат. Lycaon pictus) относятся к вымирающим видам животных: в наши дни они встречаются в Южной Африки и некоторых регионах на северо-востоке континента.
Они живут и охотятся стаями из пары десятков особей. При этом в стае установлена особая иерархия: самцы подчиняются альфа-самцу, а самки – альфа-самке.
Их обычной дичью являются некрупные антилопы, а также старые, юные или раненные особи более крупных копытных. Сравните, как на буйволов охотятся львы.