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Ареалы ядовитых медуз и рыб растут: почему и что делать?
Изменение климата заставляет представителей фауны менять свои привычки и места обитания.
Анастасия Баринова
9 октября 2018 в 20:32
Из-за глобального потепления и его последствий все больше животных выбирает для жизни новые места. Не так давно реальностью Средиземного моря стали ядовитые тропические кубомедузы.
Но вслед за потеплением Мирового океана дальше на север (или юг, в зависимости от полушария) продвигаются не только они – к такому выводу пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
Среди видов, осваивающих новые акватории – крылатки, морские змеи и множество ядовитых медуз. Это теплолюбивые виды, обитающие в тропиках, но теперь их можно встретить и в других регионах. Например, морская звезда терновый венец все активнее осваивает более южные области (Большой Барьерный риф), а тропические морские змеи доплывают до Южной Кореи.
При этом из-за роста температуры виды морских животных (в особенности, медуз) увеличивают свою численность, отмечают ученые. В результате популярные пляжи становятся смертельно опасными: многие виды медуз настолько ядовиты, что могут нанести серьезный вред курортникам.
Морские звезды, которых тоже становится больше, стремительно уничтожают кораллы. А хищные рыбы-крылатки в новой экосистеме занимают лидирующие позиции, что нарушает сложившуюся веками пищевую цепочку.
В это же время численность других видов, напротив, падает: например, сокращается число рептилий и земноводных, чувствительных к любым изменениям окружающей среды.
Подводя итоги исследования, ученые говорят, что тенденция уже вряд ли изменится – а значит, человеку надо научиться отвечать на этот вызов. В частности, медицинские учреждения должны быть готовы к лечению отравлений и укусов животных, которые перестают быть экзотическими. Узнайте, где живут самые опасные в мире змеи.
Но вслед за потеплением Мирового океана дальше на север (или юг, в зависимости от полушария) продвигаются не только они – к такому выводу пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
Среди видов, осваивающих новые акватории – крылатки, морские змеи и множество ядовитых медуз. Это теплолюбивые виды, обитающие в тропиках, но теперь их можно встретить и в других регионах. Например, морская звезда терновый венец все активнее осваивает более южные области (Большой Барьерный риф), а тропические морские змеи доплывают до Южной Кореи.
При этом из-за роста температуры виды морских животных (в особенности, медуз) увеличивают свою численность, отмечают ученые. В результате популярные пляжи становятся смертельно опасными: многие виды медуз настолько ядовиты, что могут нанести серьезный вред курортникам.
Морские звезды, которых тоже становится больше, стремительно уничтожают кораллы. А хищные рыбы-крылатки в новой экосистеме занимают лидирующие позиции, что нарушает сложившуюся веками пищевую цепочку.
В это же время численность других видов, напротив, падает: например, сокращается число рептилий и земноводных, чувствительных к любым изменениям окружающей среды.
Подводя итоги исследования, ученые говорят, что тенденция уже вряд ли изменится – а значит, человеку надо научиться отвечать на этот вызов. В частности, медицинские учреждения должны быть готовы к лечению отравлений и укусов животных, которые перестают быть экзотическими. Узнайте, где живут самые опасные в мире змеи.