  • «Алло, кто это?» Как геккон разыграл ветеринара
    Фото: Dr. Claire Simeone ‏@Claire_Simeone / Flickr.com
  • «Алло, кто это?» Как геккон разыграл ветеринара
    Один из подопечных Центра морских млекопитающих на Гавайях.
Природа

«Алло, кто это?» Как геккон разыграл ветеринара

На Гавайях работает ветеринарный центр для тюленей. Однажды в нем случился переполох, хотя с обитателями было все в порядке.
Анастасия Баринова
8 октября 2018 в 20:07
Удивительную историю рассказала ветеринар Клэр Саймон (Claire Simeone), директор медицинского учреждения Ke Kai Ola Hawaiian Monk Seal Hospital.

Клиника специализируется на помощи тюленям-монахам (лат. Neomonachus schauinslandi). Это редкий вид ластоногих; гавайская популяция не превышает 1700 особей. Ветеринары и волонтеры центра лечат заболевших тюленей, помогают осиротевшим малышам вырасти и окрепнуть.

Однажды директор больницы отправилась на обед, и вдруг на её телефон стали приходить звонки с работы. Она решила, что с подопечными произошла какая-то беда: за 15 минут раздалось 9 звонков. Но в трубке молчали, и Клэр не знала, что и думать. Когда она пришла обратно, никто в больнице тоже не смог объяснить происшествие.

Одновременно поступали звонки от людей, хотевших помочь тюленям. По их словам, дозвониться было трудно: линия постоянно занята. Пока Клэр выясняла ситуацию, её телефон продолжал звонить. Ей пришлось обратиться к телефонному оператору, но тот не нашел системного сбоя и подтвердил, что звонит кто-то, находящийся внутри помещения.

Персоналу ничего не оставалось, как ходить и искать виновника. В кладовой, где хранится рыба для тюленей, в канцелярии, в экскурсионном зале ответа не нашлось. Все стало ясно в лаборатории: на телефоне с сенсорным экраном сидел маленький геккон, нажимая лапками последние номера из адресной книги. Саймон сообщила всем сотрудникам о том, что произошло, и вынесла геккона на улицу, где его и видели раньше. Как он проник в лабораторию, остается непонятным. Узнайте о том, как кит посмеялся над журналистом.

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