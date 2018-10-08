«Алло, кто это?» Как геккон разыграл ветеринара
Клиника специализируется на помощи тюленям-монахам (лат. Neomonachus schauinslandi). Это редкий вид ластоногих; гавайская популяция не превышает 1700 особей. Ветеринары и волонтеры центра лечат заболевших тюленей, помогают осиротевшим малышам вырасти и окрепнуть.
Однажды директор больницы отправилась на обед, и вдруг на её телефон стали приходить звонки с работы. Она решила, что с подопечными произошла какая-то беда: за 15 минут раздалось 9 звонков. Но в трубке молчали, и Клэр не знала, что и думать. Когда она пришла обратно, никто в больнице тоже не смог объяснить происшествие.
Одновременно поступали звонки от людей, хотевших помочь тюленям. По их словам, дозвониться было трудно: линия постоянно занята. Пока Клэр выясняла ситуацию, её телефон продолжал звонить. Ей пришлось обратиться к телефонному оператору, но тот не нашел системного сбоя и подтвердил, что звонит кто-то, находящийся внутри помещения.
Персоналу ничего не оставалось, как ходить и искать виновника. В кладовой, где хранится рыба для тюленей, в канцелярии, в экскурсионном зале ответа не нашлось. Все стало ясно в лаборатории: на телефоне с сенсорным экраном сидел маленький геккон, нажимая лапками последние номера из адресной книги.
Саймон сообщила всем сотрудникам о том, что произошло, и вынесла геккона на улицу, где его и видели раньше. Как он проник в лабораторию, остается непонятным. Узнайте о том, как кит посмеялся над журналистом.
THERE IS A GECKO SITTING ON THE TOUCHSCREEN OF THE PHONE, MAKING CALLS WITH HIS TINY GECKO FEET!!! This gecko has called me 15 times, and everyone in our recent call list. *Actual photo of telemarketer* @TMMC @GEICO @HawaiianTel pic.twitter.com/USyKeOiDbE— Dr. Claire Simeone (@Claire_Simeone) 5 октября 2018 г.
THERE IS A GECKO SITTING ON THE TOUCHSCREEN OF THE PHONE, MAKING CALLS WITH HIS TINY GECKO FEET!!! This gecko has called me 15 times, and everyone in our recent call list. *Actual photo of telemarketer* @TMMC @GEICO @HawaiianTel pic.twitter.com/USyKeOiDbE
— Dr. Claire Simeone (@Claire_Simeone) 5 октября 2018 г.
Саймон сообщила всем сотрудникам о том, что произошло, и вынесла геккона на улицу, где его и видели раньше. Как он проник в лабораторию, остается непонятным. Узнайте о том, как кит посмеялся над журналистом.