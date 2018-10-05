  • Француз держит у себя 400 рептилий: видео
    Фото: France 3 Centre-Val de Loire/YouTube
  • Француз держит у себя 400 рептилий: видео
    Фото: France 3 Centre-Val de Loire/YouTube
  • Француз держит у себя 400 рептилий: видео
    Фото: France 3 Centre-Val de Loire/YouTube
Природа

Француз держит у себя 400 рептилий: видео

«Они как члены семьи»: Филипп проводит дни в окружении аллигаторов, гремучих змей и других гадов.
Анастасия Баринова
5 октября 2018 в 19:11
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 67-летний Филипп Жилле живёт неподалёку от Нанта в компании 400 с лишним питомцев: змей, крокодилов, черепах, а также тарантулов, пауков и других экзотических зверей.

Он 30 лет провёл в ЮАР – и остался очарован существами, которые «мыслят не так, как он». Жилле – герпетолог; в 1996 году он создал природоохранную ассоциацию Inf-Faune, а чуть позже принес домой первых пресмыкающихся питомцев: двух аллигаторов.

 Хищников доставили с израильской фермы: их кожа была не достаточно красивой для выделки. Филипп спас их, дал клички Али и Гатор и поселил у себя дома. Они не доставляют много хлопот, проводя весь день практически неподвижно. Они даже не так прожорливы, как можно предположить: каждому требуется не более 20 куриц в год. Филипп говорит, что относится к Али и Гатору как к членам семьи. Для них закрыты двери на кухню, но во время гроз, «когда аллигаторам страшно», хозяин пускает их в свою спальню.


Большинство других питомцев когда-то принадлежали другим людям – но их прежние хозяева отказались от них. По словам Жилле, все эти звери платят за заботу взаимностью и становятся ручными.

 Его соседям подобный мини-зоопарк не мешает: экзотические представители фауны не покидают территорию. Знает о нём и местная команда пожарных: они проинструктированы не заходить внутрь дома в случае чрезвычайной ситуации.  

Герпетолог оформил все необходимые разрешения и бумаги, подтверждающие его право держать зверей у себя дома.

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