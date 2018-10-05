Камни Улахан-Сис: белое пятно на карте Якутии
Мы живем в то время, когда географических открытий вроде бы уже и не совершить – кажется, на нашу долю ничего не осталось. Но так ли это? Не совсем. Хотя белых пятен на географических картах нет, планета хранит еще много тайн. К примеру, у нас в достатке неизученных пещер и участков дна Мирового океана.
Да и многие земные ландшафты в определенном смысле открываются заново: с ростом популярности фототуризма в нашей жизни вновь нашлось место открытиям – и речь не только о фотографах, но и о тех, кто занимается науками о Земле, скажем о геоморфологах.
Именно потому, что Россия располагает огромными труднодоступными и малоисследованными территориями, здесь еще можно отыскать неизвестные ландшафты, которые займут достойное место среди мировых шедевров природы.
Поражающие воображение останцы кряжа Улахан-Сис на северо-востоке Якутии были явлены миру только в 2016 году. Со времен первопроходцев и советских геологов здесь практически не ступала нога человека – и уж точно ни разу не добирались сюда профессиональные фотографы.
Невысокий горный кряж узкой полосой протянулся на две сотни километров с юго-запада на северо-восток в далеком междуречье Индигирки и Алазеи. Я назвал этот удивительный ландшафт «Гранитные города Улахан-Сис».
Останцы действительно гранитного состава формируют отдельно стоящие гряды, напоминающие причудливые города: когда бродишь среди этих каменных исполинов, даже не напрягая воображение, начинаешь видеть отдельные здания, дворцы и целые кварталы. И никак не можешь отделаться от ощущения рукотворности этого потрясающего нагромождения скал. Но нет, их создала природа: морозы заполярной Якутии, ветер, вода.
Материал для природного скульптора поставили глубинные силы Земли. «Возникли эти граниты 120–110 миллионов лет назад, – объясняет геоморфолог Елена Токарева из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, – когда на Евразийскую континентальную плиту надвинулась Североамериканская, и образовались гигантские складки Верхоянского и Черского хребтов». Тогда же появились и их «родственники», граниты, слагающие на реке Яне ядро Кисиляхского хребта – священного для якутов места, скальные берега Новосибирских островов, кряж Улахан-Сис и еще несколько подобных массивов.
Когда же спустя миллионы лет тектонические движения подняли граниты на поверхность, за этот благодатный материал принялась эрозия. Гранит и вправду словно создан для выветривания: у этой породы крупнозернистая структура, и состоит она в основном из кристаллов полевого шпата и кварца, имеющих разные физико-химические характеристики, что позволяет эрозионным процессам легко придавать гранитной массе замысловатую форму. Если, например, базальты при выветривании разделяются на столбчатые шестигранники или подушкообразные валы, то гранитный массив принимает форму гигантских матрасов. В результате получаются циклопические блоки, часто с прямоугольными очертаниями и закругленными углами, или зализанные конусы. Во влажном теплом климате, где за разрушение гранитов принимается еще и пышная растительность, получаются как раз конусы, подобные Сахарной голове и соседним горкам, украшающим Рио-де-Жанейро. А там, где хозяйничают морозы, – столбчатые гряды, такие как красноярские «Столбы» или Олхинское плато на Байкале.
Особенно богата столбовидными «изваяниями», которые тут называют «Кигилях» или «Кисилях», Северная Якутия. Название – искаженное якутское киhилээх – означает «где есть люди». Вот и геологи взяли это слово на вооружение, обозначая им скальные, обычно гранитные, столбовидные останцы, образовавшиеся на вершинах гор и водоразделах под действием морозного выветривания. Самые известные Кисиляхи высятся на Верхоянском хребте, недалеко от Батагая и рядом с поселком Усть-Нера в Оймяконском улусе.
История нашего фото-географического открытия, связанного с этими местами, началась лет десять назад, когда мне на глаза попались фотографии одного биолога – Александра Кривошапкина из Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. Александр сделал снимки прямо через стекло иллюминатора, пролетая над Алазейской тундрой во время авиаучета сундрунской популяции дикого северного оленя. Впечатление совершенно невероятное: прямо посреди тундры по невысоким каменистым гребням, группами или поодиночке, стояли каменные столбы, в которых можно было угадать все что угодно – и суровых воинов, и согбенных старцев. Это были Сундрунские кекуры. («Кекуры» – тоже термин для обозначения столбовидных скал.) Других фотографий отсюда, с самой северо-восточной окраины кряжа Улахан-Сис, – Суор-Уята («гнездо ворона»), мне не попадалось. Увиденное совершенно лишило меня покоя.
Что, впрочем, неудивительно: и для профессиональных геоморфологов эти места представляют большой интерес. «Самые диковинные изваяния могут быть обнаружены именно на кряже Суор-Уята, так как основной массив Улахан-Сис с севера отгорожен от океанического влияния Кондановским плоскогорьем, а кряж Суор-Уята полностью открыт океану – ветрам, холоду и влаге», – считает специалист по мерзлотному карсту Елена Трофимова из Института географии РАН.
Мне было ясно: к Сундрунским кекурам необходимо провести полноценную фотоэкспедицию, чтобы весь мир увидел это чудо природы. Но как туда попасть, не привлекая слишком дорогостоящий вертолет, я не понимал. После нескольких лет абстрактных мечтаний пришло время конкретных шагов. За рабочую версию был принят вариант заброски на снегоходах от ближайшего населенного пункта – поселка Андрюшкино, который находится в сотне километров от Сундрунских кекуров. Летом никакого сообщения между Андрюшкино и внешним миром по суше нет, но к холодам туда прокладывают зимник. Этим обстоятельством и можно было воспользоваться. Однако проект все равно представлялся довольно дорогим. Пришлось перейти к плану «Б».
Этот план появился уже в процессе подготовки: изучая карту территории, я заметил, что на другом конце кряжа Улахан-Сис – в его юго-западной части – должен быть развит очень похожий ландшафт: карта была испещрена треугольниками, обозначавшими скальные выходы.
В 1870 году здесь впервые побывали европейцы – экспедиция выдающегося русского географа барона Гергарда Майделя. В 1890-х он же первым нанес кряж Улахан-Сис на «Общую карту Якутской области». До 1920-х годов Карта Майделя была единственной и самой точной для всего огромного региона.
В книге «Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868–1870 годах» Майдель оставил описание останцов – единственное, которое мне удалось найти: «Вокруг нас находились керулы (еще одно старинное слово для описания останцов! – Ред.), или каменные столбы... Они имели самые причудливые формы. Нижняя часть этих странных образований была большей частью тоньше, чем верхняя; были даже такие керулы, что, проезжая мимо них верхом, невольно задаешь себе вопрос, не лучше ли их объехать, потому что колоссы... могли, казалось, обрушиться в любую минуту».
Попытки найти какие-то другие сведения об этом районе и фотографии оттуда успеха не имели. Это было удивительно: те места все-таки доступнее, чем долина реки Сундрун. Предполагаемые останцы, судя по карте, находились всего в 30 километрах от берега Индигирки. Такое местоположение позволяло добраться туда пешком и в летнее время. Правда, сначала требовалось сплавиться по Индигирке из «ближайшего» поселка до места, где ее русло ближе всего подходит к цели путешествия. (Слово «ближайший» приходится брать в кавычки, поскольку в этих местах расстояние от одного поселения до другого составляет от 200 до 500 километров.)
Сплавлялись мы вдвоем с напарником на спортивном катамаране в июле 2016 года. А затем отправились пешком туда, где должно быть то, что мы ищем, – но могло и не оказаться. Все путешествие, вместе с водным маршрутом, продолжалось месяц, и на обход самого кряжа мы потратили половину этого времени. Поначалу погода не позволяла проникнуть в главную часть массива, но, когда мы все же туда добрались, нас ожидало настоящее потрясение: вне всяких сомнений, эти останцы ни в чем не уступали самым знаменитым ландшафтам мира. И, что самое удивительное, мир о них до сих пор ничего не знал. Да, это было настоящее открытие, которым можно гордиться и которое вдохновляет на дальнейшие поиски. Позднее, уже в 2017 году, состоялась вторая летняя вылазка в Гранитные города Улахан-Сис. А в апреле 2018-го – зимняя экспедиция на снегоходах. Теперь у нас уже есть последователи.
А что же с Сундрунскими кекурами? Они пока остаются неотснятыми – все впереди.
Материал для природного скульптора поставили глубинные силы Земли. «Возникли эти граниты 120−110 миллионов лет назад, — объясняет геоморфолог Елена Токарева из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, — когда на Евразийскую континентальную плиту надвинулась Североамериканская, и образовались гигантские складки Верхоянского и Черского хребтов». Тогда же появились и их «родственники», граниты, слагающие на реке Яне ядро Кисиляхского хребта — священного для якутов места, скальные берега Новосибирских островов, кряж Улахан-Сис и еще несколько подобных массивов.
Когда же спустя миллионы лет тектонические движения подняли граниты на поверхность, за этот благодатный материал принялась эрозия. Гранит и вправду словно создан для выветривания: у этой породы крупнозернистая структура, и состоит она в основном из кристаллов полевого шпата и кварца, имеющих разные физико-химические характеристики, что позволяет эрозионным процессам легко придавать гранитной массе замысловатую форму. Если, например, базальты при выветривании разделяются на столбчатые шестигранники или подушкообразные валы, то гранитный массив принимает форму гигантских матрасов. В результате получаются циклопические блоки, часто с прямоугольными очертаниями и закругленными углами, или зализанные конусы. Во влажном теплом климате, где за разрушение гранитов принимается еще и пышная растительность, получаются как раз конусы, подобные Сахарной голове и соседним горкам, украшающим Рио-де-Жанейро. А там, где хозяйничают морозы, — столбчатые гряды, такие как красноярские «Столбы» или Олхинское плато на Байкале.
Особенно богата столбовидными «изваяниями», которые тут называют «Кигилях» или «Кисилях», Северная Якутия. Название — искаженное якутское киhилээх — означает «где есть люди». Вот и геологи взяли это слово на вооружение, обозначая им скальные, обычно гранитные, столбовидные останцы, образовавшиеся на вершинах гор и водоразделах под действием морозного выветривания. Самые известные Кисиляхи высятся на Верхоянском хребте, недалеко от Батагая и рядом с поселком Усть-Нера в Оймяконском улусе.
История нашего фото-географического открытия, связанного с этими местами, началась лет десять назад, когда мне на глаза попались фотографии одного биолога — Александра Кривошапкина из Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. Александр сделал снимки прямо через стекло иллюминатора, пролетая над Алазейской тундрой во время авиаучета сундрунской популяции дикого северного оленя. Впечатление совершенно невероятное: прямо посреди тундры по невысоким каменистым гребням, группами или поодиночке, стояли каменные столбы, в которых можно было угадать все что угодно — и суровых воинов, и согбенных старцев. Это были Сундрунские кекуры. («Кекуры» — тоже термин для обозначения столбовидных скал.) Других фотографий отсюда, с самой северо-восточной окраины кряжа Улахан-Сис, — Суор-Уята («гнездо ворона»), мне не попадалось. Увиденное совершенно лишило меня покоя.
Что, впрочем, неудивительно: и для профессиональных геоморфологов эти места представляют большой интерес. «Самые диковинные изваяния могут быть обнаружены именно на кряже Суор-Уята, так как основной массив Улахан-Сис с севера отгорожен от океанического влияния Кондановским плоскогорьем, а кряж Суор-Уята полностью открыт океану — ветрам, холоду и влаге», — считает специалист по мерзлотному карсту Елена Трофимова из Института географии РАН.
Мне было ясно: к Сундрунским кекурам необходимо провести полноценную фотоэкспедицию, чтобы весь мир увидел это чудо природы. Но как туда попасть, не привлекая слишком дорогостоящий вертолет, я не понимал. После нескольких лет абстрактных мечтаний пришло время конкретных шагов. За рабочую версию был принят вариант заброски на снегоходах от ближайшего населенного пункта — поселка Андрюшкино, который находится в сотне километров от Сундрунских кекуров. Летом никакого сообщения между Андрюшкино и внешним миром по суше нет, но к холодам туда прокладывают зимник. Этим обстоятельством и можно было воспользоваться. Однако проект все равно представлялся довольно дорогим. Пришлось перейти к плану «Б».
Этот план появился уже в процессе подготовки: изучая карту территории, я заметил, что на другом конце кряжа Улахан-Сис — в его юго-западной части — должен быть развит очень похожий ландшафт: карта была испещрена треугольниками, обозначавшими скальные выходы.
В 1870 году здесь впервые побывали европейцы — экспедиция выдающегося русского географа барона Гергарда Майделя. В 1890-х он же первым нанес кряж Улахан-Сис на «Общую карту Якутской области». До 1920-х годов Карта Майделя была единственной и самой точной для всего огромного региона.
В книге «Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868—1870 годах» Майдель оставил описание останцов — единственное, которое мне удалось найти: «Вокруг нас находились керулы (еще одно старинное слово для описания останцов! — Ред.), или каменные столбы… Они имели самые причудливые формы. Нижняя часть этих странных образований была большей частью тоньше, чем верхняя; были даже такие керулы, что, проезжая мимо них верхом, невольно задаешь себе вопрос, не лучше ли их объехать, потому что колоссы… могли, казалось, обрушиться в любую минуту».
Попытки найти какие-то другие сведения об этом районе и фотографии оттуда успеха не имели. Это было удивительно: те места все-таки доступнее, чем долина реки Сундрун. Предполагаемые останцы, судя по карте, находились всего в 30 километрах от берега Индигирки. Такое местоположение позволяло добраться туда пешком и в летнее время. Правда, сначала требовалось сплавиться по Индигирке из «ближайшего» поселка до места, где ее русло ближе всего подходит к цели путешествия. (Слово «ближайший» приходится брать в кавычки, поскольку в этих местах расстояние от одного поселения до другого составляет от 200 до 500 километров.)
Сплавлялись мы вдвоем с напарником на спортивном катамаране в июле 2016 года. А затем отправились пешком туда, где должно быть то, что мы ищем, — но могло и не оказаться. Все путешествие, вместе с водным маршрутом, продолжалось месяц, и на обход самого кряжа мы потратили половину этого времени. Поначалу погода не позволяла проникнуть в главную часть массива, но, когда мы все же туда добрались, нас ожидало настоящее потрясение: вне всяких сомнений, эти останцы ни в чем не уступали самым знаменитым ландшафтам мира. И, что самое удивительное, мир о них до сих пор ничего не знал. Да, это было настоящее открытие, которым можно гордиться и которое вдохновляет на дальнейшие поиски. Позднее, уже в 2017 году, состоялась вторая летняя вылазка в Гранитные города Улахан-Сис. А в апреле 2018-го — зимняя экспедиция на снегоходах. Теперь у нас уже есть последователи.
А что же с Сундрунскими кекурами? Они пока остаются неотснятыми — все впереди.